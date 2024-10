Wie Betriebe unbewusst Bewerber und Azubis abschrecken (FOTO)

Wangen an der Aare (ots) - Handwerksbetriebe klagen weiterhin über fehlende

Bewerber und unbesetzte Ausbildungsplätze - dabei liegt das Problem häufig im

eigenen Haus. Veraltete Arbeitsstrukturen und ein schlechtes Arbeitsklima sind

nur einige der Gründe, warum junge Menschen dem Handwerk den Rücken kehren.

Statt die Branche zu stärken, verfestigen solche Fehler das negative Image des

Handwerks und tragen zum Azubi-Mangel bei.



Es ist entscheidend, dass Betriebe anfangen, sich an die Erwartungen und

Bedürfnisse der jungen Generation anzupassen. Nur so können Betriebe wieder

attraktive Arbeitsplätze schaffen und den Nachwuchs ins Handwerk holen. In

diesem Artikel wird erläutert, wie Betriebe unbewusst Bewerber und Azubis

abschrecken und was sie tun sollten, um die Situation zu verbessern.





Imageprobleme des Handwerks"Handwerk hat goldenen Boden" - dieser Satz galt früher, hat jedoch in derheutigen Zeit stark an Bedeutung verloren. Ein Grund für den Mangel anNachwuchstalenten im Handwerk ist im mittlerweile schlechten Ruf der Branche zufinden. Handwerkliche Berufsbilder haben nicht mehr den Status, den sie früherinnehatten. Stattdessen entscheiden sich viele junge Menschen dafür, eineakademische Laufbahn einzuschlagen und ein Studium aufzunehmen, das siegegenüber der körperlich fordernden Arbeit in handwerklichen Berufen bevorzugen.Der Zugang zu einer Hochschullaufbahn ist deutlich einfacher geworden. Dies hatzur Folge, dass sich die Anzahl junger Menschen, die sich für ein Studium statteiner Ausbildung entscheiden, deutlich erhöht hat. Viele Schulabgänger, dieeigentlich hervorragend für das Handwerk geeignet wären, wissen gar nicht um dieGehalts- und Karriereperspektiven, die eine handwerkliche Ausbildung in derheutigen Zeit bietet. Denn Handwerker werden in der heutigen Zeit mehr denn jebenötigt, sodass ein handwerklicher Berufsweg exzellente Aufstiegsmöglichkeitenschafft. Hier gilt es, entgegenzusteuern und Jobs im Handwerk wieder attraktiverzu machen.So lassen sich Bewerber für das Handwerk begeisternFest steht: Das Handwerk ist eine der wichtigsten Säulen der Wirtschaft. Essorgt dafür, dass Produkte hergestellt, Gebäude errichtet, Straßen saniert undTechnologien verbessert werden. Und viele Menschen sind durchaus bestrebt, eineKarriere jenseits des Schreibtisches zu ergreifen. Damit sie erreicht werden,ist es wichtig, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, eine gerechte Entlohnung zubieten und dadurch die Attraktivität des Handwerks zu erhöhen.Hier wurden bereits einige wichtige Änderungen angestoßen. So haben sich dieGehälter in handwerklichen Unternehmen in den letzten fünf Jahren um bis zu 30Prozent erhöht. Auch eine verbesserte Work-Life-Balance wird aktuell in vielenBetrieben diskutiert, etwa durch das Angebot einer Vier-Tage-Woche oder dieChance, mehr als sechs Wochen bezahlten Urlaub zu erhalten.All diese Aspekte sind richtig und wichtig. Darüber hinaus ist es jedocherforderlich, sie transparent nach außen zu kommunizieren und so die Zielgruppefür eine Ausbildung im Handwerk zu erreichen und zu überzeugen. Betriebe müssenauf sich aufmerksam machen, um von geeigneten Kandidaten wahrgenommen zu werden.Sie müssen sich zeigen, aktiv werden - und attraktiv werden. Um dies zuermöglichen, lassen sich unterschiedliche Instrumente und Kanäle nutzen.Beiträge auf den sozialen Medien sind ein idealer Weg, um die Zielgruppeanzusprechen. Texte, Bilder und Videos auf Plattformen wie Facebook , Instagram,TikTok sowie LinkedIn bieten Interessierten Einblicke in den heutigenBerufsalltag des Handwerks, bauen Vorurteile ab und betonen die positivenAspekte einer Ausbildung im Handwerk. Wer es schafft, den Nachwuchs zubegeistern, sichert sich die Fachkräfte von morgen.Über Adrian und Oliver Bauer:Adrian und Oliver Bauer sind die Geschäftsführer der ProjektBauer GmbH. Sie sindselbst ausgebildete Handwerker mit jahrelanger Erfahrung und kennen dieHerausforderungen der Branche genau. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützen siedie Betriebe rund um Themen wie Marktpositionierung, externe Kommunikation,Webseitengestaltung, Prozessoptimierung, Verkaufsgespräche undAkquise-Maßnahmen. Mehr Informationen unter: https://www.projektbauer.ch/Pressekontakt:ProjektBauer GmbHVertreten durch: Adrian und Oliver Bauermailto:kontakt@projektbauer.chhttps://www.projektbauer.ch/Pressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/173461/5877692OTS: ProjektBauer GmbH