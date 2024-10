Ich kann jetzt fast nicht mehr

Manchmal habe ich das Gefühl, das alles jetzt nicht mehr ertragen zu können, wie herablassend die Verlierer die Gewinner in der Politik behandeln.

Denn das wirkt, als würde Deutschland in die Champions League keine Bundesligisten mehr schicken, sondern jetzt die Tabellenführer aus der 2. Liga.

Auch ist ein Kanzler, der wichtige Teile des eigenen Volkes beschimpft, nicht zu ertragen.

Das größte Glück für mich ist heute, dass es in Deutschland keine Waffen frei zu kaufen gibt. Denn wenn dem so wäre, dann wüsste ich nicht.

Andererseits hat ja mein großer Held Georg Elser überhaupt keine Waffen benutzt. Er hat einfach nur Pech gehabt.

Ich halte mich da also lieber raus.

Und wenn ich diesen Typen von der CDU mit seinem Glaskinn und dem falsch eingesetzten Unterkiefer sehe, dann sage ich mir, im Grunde genommen ist diese arme Kreatur ja bereits genug gestraft.

Staunen tue ich nur, welches Potential an Demokratiefeinden da vorher unerkannt in der CDU geschlummert haben. Die Schläfer sind aufgewacht.

Ist eigentlich von Ihnen, liebe Leser, schon jemand dabei gewesen, als ich hier an dieser Stelle meine ersten Kolumnen veröffentlicht habe und es ganz ähnlich kriminell losging wie heute?

Damals gab es auch kein gutes Ende, denn es war die Zeit des Neuen Marktes. Mit Don L und dem Tippgeber im schicken neuen C&A-Anzug.

Großer Gott, was haben wir da aber am Anfang gelacht. Wie heute über die Grünen. Ich hoffe nur, ich nehme jetzt nicht das Ende vorweg?

Denn das war mein großer Hit damals: "I Hope I Didn´t Just Give Away The Ending" von den New Radicals.

Durch Zufall bin ich gerade jetzt nach fast 25 Jahren wieder darauf gestoßen. Und plötzlich ist auf einmal der ganze Frust weg.

"Are you an illusion or am I just getting stoned? Because I can´t take it alone." Das passt auf das Heute fast genauso gut wie auf das Damals.

Nur dass wir heute arm werden ohne vorher reich geworden zu sein.

Dass das alles Schwindel war, konnte man jedoch genauso sehen wie in der Gegenwart. Ein kurzer Blick in die Bilanz eines Unternehmens am Neuen Marktes war bereits genug.

Heute reichen da die Budgetentwürfe der Bundesregierung.

Damals hätte sich allerdings niemand vorstellen können, was einmal aus der Unabhängigkeit der Gerichte werden würde.

"Is it an illusion or am I just getting stoned? Because I can´t take it alone."

Und wie wird das Ending nun einmal aussehen? Ist es überhaupt möglich, dass das alles ohne Bürgerkrieg oder einen sonstigen großen Krieg endet?

Stalingrad 2.0? Aber nein, so weit können die deutschen Frauen nicht laufen.

Nürnberg 2.0? Auch unmöglich, denn dafür reichen die Gefängniskapazitäten bei uns nicht aus.

Bestimmt kommt sowieso alles ganz anders als gedacht.

Ich richte meine Waffel auf Sie! Und dann legt das Eisen los.

Bernd Niquet

berndniquet@t-online.de