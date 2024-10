Die Greater Copenhagen Region macht den Umzug mit der weltweit ersten „Life Quality Insurance" risikoarm

COPENHAGEN, Dänemark, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Auszuwandern kann einem wie eines der schwierigsten Dinge im Leben vorkommen, aber es wurde gerade ein bisschen einfacher. Neuankömmlinge in der Greater Copenhagen Region können sich jetzt für die „Life Quality Insurance" anmelden. Die Kampagne hinter der „Life Quality Insurance" garantiert, dass Sie nach Ihrem Umzug in die Region, glücklicher sein werden. Sollte Ihr Leben dort Ihre Lebensqualität nicht so sehr verbessern, wie Sie es erwartet haben, hilft Ihnen die Greater Copenhagen Region bei Ihrer Rückkehr nach Hause*.

Wie Sprecher Asbjørn Overgaard es ausdrückt: „Wir sind so überzeugt, dass sich die Menschen in das Leben in der Greater Copenhagen Region verlieben werden, dass wir bereit sind, dafür einzustehen. Wenn Sie hierherziehen und feststellen, dass das Leben wider Erwarten nichts für Sie ist, werden wir Ihnen helfen, wieder nach Hause zu kommen."



Der Bürgermeister von Kopenhagen, Lars Weiss, begrüßt die Initiative: „Die Gewinnung internationaler Talente ist für die Greater Copenhagen Region von entscheidender Bedeutung. Innovation und Vielfalt gehören zu den treibenden Kräften für das Wachstum und die Lebensqualität in unserer Region, und talentierte Menschen aus der ganzen Welt gehören zu denjenigen, die dies bewirken."

Und so funktioniert es:

1. Registrieren Sie sich, wenn Sie erwägen, in die Greater Copenhagen Region zu ziehen.

2. Wandern Sie aus - für einen Arbeitsplatz in der Region.

3. Erleben und genießen Sie alle Vorzüge des Lebens und des Arbeitens dort.

4. Nicht zufrieden? Wenn Sie nicht der Meinung sind, dass Ihr Umzug in die Region Ihre Lebensqualität verbessert hat, wenden Sie sich an die Macher der Kampagne, um Hilfe beim Umzug zurück nach Hause zu erhalten*.

Erfahren Sie mehr: greatercphregion.com/life-quality-insurance

*Die Teilnahmebedingungen sind auf der Webseite zu finden.

Mehr über die Kampagne

„Life Quality Insurance" ist eine Marketingkampagne, die von Copenhagen Capacity im Namen der Greater Copenhagen Region durchgeführt wird und darauf abzielt, internationale Talente auf die vielen Möglichkeiten und die Lebensqualität in dieser Region aufmerksam zu machen.

Sehen Sie sich den Film, die die „Life Quality Insurance" vorstellt, an.

Laden Sie das offizielle Kampagnenbild der „Life Quality Insurance" herunter.

