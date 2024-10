Bayer: So schnell dreht die Stimmung - neues Allzeittief im Anflug?

In den USA wurde Bayer in einer weiteren Glyphosat-Klage zur Zahlung von 78 Millionen Dollar verurteilt. In dem Fall, der vor einem Gericht im Bundesstaat Pennsylvania verhandelt wurde, ging es um eine Krebserkrankung, die der Kläger auf den Einsatz des Unkrautvernichters Roundup zurückführte. Bayer zeigt sich optimistisch, die Summe in der Berufung zu reduzieren, da der Konzern die Vorwürfe gegen Glyphosat stets zurückgewiesen hat.

Noch im August hatte Bayer in einem ähnlichen Rechtsstreit einen Sieg errungen, als ein Berufungsgericht in Philadelphia den Vorwurf zurückwies, Monsanto habe gegen Gesetze in Pennsylvania verstoßen. Bayer hatte gehofft, dass das Gericht in Pennsylvania dieser Entscheidung folgen würde, doch aufgrund der Trennung zwischen den Rechtssystemen der Bundesstaaten und der Bundesebene wurde dieser Antrag abgelehnt.