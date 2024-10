Leichte Gewinne - Quartalszahlen von US-Banken stützen etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitagnachmittag von seiner freundlichen Seite gezeigt. In den USA wurde die Berichtssaison eingeläutet. Die Quartalszahlen der US-Großbanken JPMorgan und Wells Fargo fielen besser als erwartet aus und sorgten auch hierzulande für leichten Auftrieb. US-Inflationsdaten hatten kaum Einfluss auf die Indizes. So stiegen die Erzeugerpreise im September stärker als erwartet.

Der Dax notierte zuletzt 0,19 Prozent höher bei 19.248,24 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,6 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,35 Prozent auf 26.839,41 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,1 Prozent auf 4.976,68 Punkte.