BofA, Citi und Goldman Sachs sahnen bereits vor den Zinssenkungen der Fed ab

BrokerPoker200 schrieb 18.10.23, 17:13

US FDIC presses banks to fix 'inaccurate' statements as new fee looms

https://www.reuters.com/business/finance/us-fdic-calls-banks-fix-inaccurate-financial-statements-2023-07-24/

Bank of America hat nicht genügend Geld, um die Versicherung für die Kundenkonten zu bezahlen (Einlagensicherungs-Versicherung)

Das ist eine offizielle Mitteilung der FDIC!

D.h. ich würde diese Aktie meiden, da möglicherweise aus diesem Grund Anleger ihr Geld von den Konten abheben werden.