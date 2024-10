MIND GAMES STELLT PARFÜMEUR VOR EXTRAORDINAIRE

NEW YORK, 15.Oktober, 2024 /PRNewswire/ -- MIND GAMES, die renommierte Luxus-Nischenparfümmarke, stellt mit Stolz ihre dritte Kollektion Perfumer Extraordinaire vor, eine Hommage an die unvergleichliche Kunstfertigkeit und das komplizierte Handwerk, das zur Schaffung eines wahren olfaktorischen Meisterwerks gehört. Die Kollektion umfasst zwei außergewöhnliche Düfte, Mentor und Prodigy , die jeweils eine einzigartige Reise in die Welt der feinen Parfümerie bieten.

"Mit Perfumer Extraordinaire wollten wir den Vorhang des kreativen Prozesses lüften und den Menschen die Möglichkeit geben, die Rohstoffe in ihrer reinsten Form zu erleben", sagt Marianna Halbaf, Creative Director von MIND GAMES. "Diese Kollektion zelebriert die Kunst des Parfümeurs, von der ersten Inspiration bis zur endgültigen, raffinierten Komposition. Wir hoffen, dass es die Verbindung zwischen dem Träger und dem Duft vertieft".

Mentor Duftnoten:

Oben: Gesalzenes Karamell, Italienische Zitrone, Dunkle Pflaume

Mitte: Kaffee, Crème de Cassis, Bernstein-Harz

Trocken: Boya, Sandelholz, Tonkabohne

Prodigy Duftnoten:

Oben: Bergamotte, Zimt, Rosenmilch

Mitte: Longoza-Blume, cremiger Milchkaffee, Patchouli

Trocken: Sandelholz, Vanille, blonde Hölzer

Jeder 100-ml-Flakon von Perfumer Extraordinaire kostet 475 US-Dollar und enthält zwei Laborproben der im Duft enthaltenen Rohstoffe. Die Düfte von MIND GAMES sind online und in den Geschäften von Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Nordstrom, Bloomingdale's, Saks Fifth Avenue und anderen Luxusgeschäften erhältlich. Sie können die Kollektion auch unter mindgamesfragrance.com kaufen.

Über MIND GAMES:

MIND GAMES verbindet die komplexe Kunstfertigkeit, die am besten durch die Strategie und Brillanz des Schachspiels verkörpert wird, mit der innovativen und hypnotischen Wirkung der Parfümerie. Das Ergebnis ist eine erste Duftlinie, die eine Duftgarderobe mit extremen olfaktorischen Signaturen bietet, die Sie in die entscheidenden Momente eines Wettkampfs versetzt, bei dem Charakter, Geschicklichkeit und Intellekt auf die Probe gestellt werden. MIND GAMES ist jedoch nicht durch ein einfaches Schachspiel inspiriert, sondern vielmehr durch das Erbe, die Handwerkskunst und das Design, das es verkörpert. Weitere Informationen erhalten Sie unter mindgamesfragrance.com und @mindgamesfragrance auf Instagram.

Über The Fragrance Group:

The Fragrance Group entwickelt, vertreibt und lizenziert weltweit handwerklich hergestellte Luxusdüfte. Unser Ruf als echte Partner hat dazu geführt, dass wir mit einer Vielzahl von Kunden Hand in Hand arbeiten und ein umfassendes Geschäftsmodell anwenden, das alle Aspekte der Einzelhandelswelt berücksichtigt. Wir bieten maßgeschneiderte Marketing-, Produktentwicklungs- und Vertriebsstrategien mit einem unvergleichlichen Maß an persönlicher Aufmerksamkeit in jeder Phase des kreativen Prozesses. Unser Ziel ist es, außergewöhnliche Luxusdüfte über alle Kanäle der Branche mit einer zunehmend aufmerksamen Kundschaft zu verbinden. Entdecken Sie unsere Partnerschaften unter so-avant-garde.com, und besuchen Sie @fragrancegroup auf Instagram, Facebook und Twitter für weitere Informationen.

