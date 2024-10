Reise- und Luxuswerte gefragt - Zunächst keine Nahost-Eskalation

FRANKFURT/LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Reise- und Freizeit- sowie Luxusunternehmen haben am Montag von der Erleichterung über eine ausgebliebene Eskalation im Nahostkrieg profitiert. Israel hatte den Iran am Wochenende mit Hunderten Kampfflugzeugen angegriffen und damit auf den massiven iranischen Raketenbeschuss vor knapp einem Monat reagiert. Die anschließenden Aussagen von Irans Religionsführer Ali Chamenei, der ein überlegtes Vorgehen anmahnte, fielen vergleichsweise moderat aus.

"An der Börse herrscht nach dem Gegenangriff Israels auf den Iran Erleichterung über die Erkenntnis, dass beide Seiten wohl kein Interesse an einem direkten Krieg haben", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. So habe Israel bei seinem Angriff sowohl die Ölfelder als auch die Atomanlagen des Iran verschont und sich auf militärische Ziele konzentriert. Auch "der Rutsch im Ölpreis spricht eine eindeutige Sprache", so der Experte weiter. Zwar habe der Iran erneut Vergeltung angedroht. "Der Markt betrachtet dies aber aktuell noch eher als symbolischen Akt zur Vermeidung eines Gesichtsverlustes."