Liberale gewinnen Parlamentswahlen in Usbekistan und konsolidieren Mehrheit, um Reformen voranzutreiben

TASHKENT, Usbekistan, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Nach einem Wahlkampfsprint im Vorfeld der ersten Parlamentswahlen Usbekistans nach der Verfassung des Landes von 2023 gingen die Wähler am Sonntag zu den Urnen und belohnten die größte Partei, die Liberaldemokraten, mit einer Mehrheit, die ihren Anteil im Oliy Majlis (Parlament) von 53 auf 64 Sitze erhöhte. Ihr Koalitionspartner, die Demokratische Partei der nationalen Wiedergeburt, fiel von 36 auf 29 Sitze zurück. Dies ermöglicht es ihnen vermutlich, die derzeitige Koalitionsvereinbarung beizubehalten, die sich an der Reformagenda von Präsident Shavkat Mirzoyoyev orientiert, der im vergangenen Jahr sein zweites Mandat gewonnen hat. Es folgt eine Zusammenfassung der vorläufigen Ergebnisse:

Partei Prozentsatz der Stimmen Sitze nach Parteiliste Sitze nach Wahlkreisen Gesamtzahl der Sitze Veränderung seit der letzten Wahl Liberaldemokratische Partei 42,7 %. 26 38 64 +11 Demokratische Partei der nationalen Wiedergeburt 19,3 % 14 15 29 -7 Demokratische Volkspartei 14 % 13 7 20 -2 Sozialdemokratische Partei der Gerechtigkeit 13 % 12 9 21 -3 Ökologische Partei 10,7 %. 10 6 16 +1

Die Wahlbeteiligung war höher als erwartet und lag bei Schließung der Wahllokale bei fast 75 %, wobei über 15 Millionen Stimmen abgegeben wurden. Die Zentrale Wahlkommission verwies auf die Anwesenheit von mehr als 850 ausländischen und internationalen Beobachtern sowie von 55.000 Beobachtern der politischen Parteien und mehr als 10.000 Beobachtern der Selbstverwaltungsorgane der Bürger. Sie lobte auch das am Vorabend der Wahlen eingeführte IT-System „E-saylov" (Elektronische Wahlen), das die Digitalisierung vieler Verfahren ermöglichte, um bürokratische Hindernisse abzubauen und die Transparenz zu erhöhen.

Bei der Wahl am Wochenende wurde zum ersten Mal in Usbekistan eine Parlamentswahl nach einem hybriden Modell durchgeführt, das dem deutschen ähnelt, bei dem die Hälfte der 150 Sitze nach dem Mehrheitswahlrecht in den Wahlkreisen gewählt wird. Die andere Hälfte der Sitze wird nach dem Verhältniswahlrecht über nationale Parteilisten vergeben, für die alle teilnehmenden Parteien die 7 %-Hürde überschritten haben.

