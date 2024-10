Stefan Raab kehrt zurück: Neuer Schwung für den ESC-Vorentscheid 2025!

Stefan Raab, der bekannte Entertainer und ehemalige Moderator, wird erneut den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) mitorganisieren. Dies wurde in einer gemeinsamen Mitteilung der ARD, des NDR und des Privatsenders RTL bekannt gegeben. Raab, der als einer der erfolgreichsten ESC-Manager gilt, war maßgeblich am Sieg von Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010 beteiligt, die mit ihrem Song "Satellite" den Wettbewerb nach Deutschland holte. Der ESC 2011 in Düsseldorf, bei dem Lena erneut antrat und den zehnten Platz belegte, gilt als Höhepunkt von Raabs ESC-Karriere.

Nach einer fast zehnjährigen Pause kehrte Raab im Herbst 2023 ins Fernsehen zurück, was als großes TV-Ereignis gefeiert wurde. Er trat in einem Boxkampf gegen die ehemalige Boxerin Regina Halmich an, der live von RTL übertragen wurde. Nach diesem Event kündigte Raab seine Rückkehr zu RTL an, wo er mittlerweile eine wöchentliche Sendung moderiert. Zudem ist eine Samstagabendshow mit Michael "Bully" Herbig in Planung.