Euro-Kurs bleibt stabil: Inflationsdruck und US-Daten im Fokus!

Am Donnerstag blieb der Euro-Kurs nahezu unverändert und notierte zuletzt bei 1,0867 US-Dollar, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vortag darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0882 Dollar fest, was den Dollar auf 0,9189 Euro bewertete. Zunächst profitierte der Euro von einer Erholung, die jedoch mit dem Handelsstart an den US-Börsen wieder abflachte. Ein kurzfristiger Auftrieb kam durch die überraschend gestiegenen Inflationszahlen in der Eurozone zustande, die im Oktober um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegten. Laut Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, haben die hohen Energiepreise, die nun nicht mehr im Vorjahresvergleich enthalten sind, zur Erhöhung der Inflationsrate beigetragen. Zudem gibt es Risiken durch bevorstehende Tarifverhandlungen, da die Gewerkschaften weiterhin hohe Lohnforderungen stellen.

Die EZB hat jedoch bereits frühzeitig auf den Anstieg der Inflationsraten zum Jahresende hingewiesen, was darauf hindeutet, dass eine Zinssenkung im Dezember trotz der aktuellen Teuerung wahrscheinlich ist. Christine Lagarde, Präsidentin der EZB, betonte in einem Interview, dass der Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht abgeschlossen sei. Sie warnte, dass die Inflation zwar in Sicht sei, aber noch nicht besiegt. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel forderte zur Vorsicht auf und riet, keine überstürzten Entscheidungen zu treffen.

Am Freitag fiel der Euro-Kurs vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten auf 1,0863 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 1,0880 Dollar gestanden hatte. Diese Entwicklung zeigt, dass die Erholung des Euro seit Beginn der Handelswoche vorerst stagnierte. In der Vorwoche war der Euro auf 1,0761 Dollar gefallen, was den tiefsten Stand seit Anfang Juli darstellt. Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Oktober, dessen Bedeutung aufgrund von Verzerrungen durch Stürme und Streiks bei Boeing als geringer eingeschätzt wird. Ein Anstieg der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 100.000 wird erwartet, was eine deutliche Verlangsamung im Vergleich zum Vormonat darstellt. Zudem wird auf eine nervöse Marktstimmung vor den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen hingewiesen, die zu unerwarteten Kursschwankungen führen könnte.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 1,083USD auf Forex (01. November 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.