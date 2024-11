FP Markets sichert sich drei wichtige Auszeichnungen bei der ersten Finance Magnates Annual Award Gala

SYDNEY, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- Der in Australien gegründete Broker FP Markets hat seine Position als Marktführer weiter gefestigt und wurde bei der ersten Finance Magnates Annual Award (FMAA) Gala als „Vertrauenswürdigster Broker – Global", „Broker des Jahres – Asien" und „Am schnellsten wachsender Broker – LATAM" ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand am Mittwoch, dem 23. Oktober, im Lemon Park Venue in Nikosia, Zypern, statt.

Mit der Unterstützung von Amazon Web Services (AWS) werden bei den FMAAs „die höchsten Niveaus von Innovation und Exzellenz in den Bereichen Fintech, Forex, Zahlungen und Handelsplattformen" ausgezeichnet. Die Gewinner wurden in einem dualen Verfahren ermittelt: eine Online-Abstimmung, an der Fachleuten aus der Branche und der weltweiten Trading-Community teilnehmen können, und eine hochkarätige Jury. Der globale Multi-Asset-Forex- und CFD-Broker FP Markets war das einzige Unternehmen, das an diesem Abend drei FMAAs erhielt.