E.M.E. ANLEIHEN 2 und 3 finanzieren mehr Nachhaltigkeit und ESG-Fähigkeit im Mittelstand mit bis zu 9,25 % Coupon

Rottach-Egern (IRW-Press/06.11.2024) - Nach erfolgreicher Platzierung der E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 1 durch institutionelle und private Anleger folgen aus dem Hause E.M.E. Group am Tegernsee gleich zwei weitere Anleiheemissionen mit 7 % und 9,25 % Coupon. Beide Anleihen verfolgen mit der Entwicklung und Errichtung von individuellen Energielösungen für mehr Nachhaltigkeit in mittelständischen Betrieben den gleichen Investitionszweck.

Die E.M.E. Project Finance GmbH emittiert die an der Börse zu notierende E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2 (2024 / 2029) mit einem Anleihevolumen von bis zu EUR 10 Mio. und einem Coupon in Höhe von 9,25 % (www.eme-group.de/anleihe2 ( https://eme-group.de/anleihe2/)), sowie die E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 3 (2024 / 2026), die mit nur 2 Jahren Laufzeit einen Coupon von 7 % plus einem variablen Bonuszins in Höhe von bis zu 2%. Das Fundinglimit ist zunächst auf EUR 250.000,- limitiert (www.eme-group.de/anleihe3 ( https://eme-group.de/anleihe3/)).