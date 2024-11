Zahl der Schulanfängerinnen und -anfänger 2024 um 0,5 % gesunken

WIESBADEN (ots) -



- 827 500 Kinder zum Schuljahresbeginn 2024/2025 eingeschult

- Erstmals seit 2015/2016 weniger Schulanfängerinnen und -anfänger als im

Vorjahr



Zu Beginn des Schuljahres 2024/2025 wurden in Deutschland nach vorläufigen

Ergebnissen rund 827 500 Kinder eingeschult. Das waren rund 4 300 oder 0,5 %

weniger Schulanfängerinnen und -anfänger als im Vorjahr, als die Zahl der

Einschulungen auf den höchsten Stand seit dem Schuljahr 2003/2004 gestiegen war.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ging die Zahl der

Einschulungen in fast allen Bundesländern zurück. Den größten prozentualen

Rückgang gab es in Brandenburg (-4,4 %), gefolgt von Thüringen (-3,9 %) und

Sachsen-Anhalt (-2,1 %). Nur in Bayern (+0,4 %), Niedersachsen (+0,3 %) und

Baden-Württemberg (+0,1 %) stieg die Zahl der Einschulungen leicht.





Nachdem die Zahl der Einschulungen in den vorangegangenen Schuljahren aufgrundder demografischen Entwicklung und der Zuwanderung aus dem Ausland gestiegenwar, wurden im Schuljahr 2024/25 erstmals seit dem Schuljahr 2015/16 wiederweniger Kinder als im Vorjahr eingeschult. Der Rückgang der Einschulungen dürfteunter anderem auf die geringere Zuwanderung ukrainischer Kinder infolge desrussischen Angriffskriegs in der Ukraine zurückzuführen sein. Während die Zahlder ausländischen Kinder im einschulungsrelevanten Alter von 5 bis 6 Jahren zumJahresende 2022 bundesweit um 19 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen war, gab eszum Jahresende 2023 nur noch 0,3 % mehr ausländische Kinder dieser Altersgruppeals im Vorjahr. Insgesamt lag die Zahl aller Kinder im einschulungsrelevantenAlter von 5 bis 6 Jahren zum Jahresende 2023 bundesweit um 0,2 % niedriger alsim Vorjahr.3,3 % aller Einschulungen an FörderschulenDer überwiegende Teil der Kinder (93 %) startete seine Schullaufbahn an einerGrundschule. 3,3 % wurden an Förderschulen eingeschult, 2,5 % an Schularten mitdrei Bildungsgängen sowie 0,9 % an Freien Waldorfschulen. Bundesweit begannen imVergleich zum Vorjahr 2,5 % mehr Schulanfängerinnen und -anfänger ihreSchullaufbahn an Förderschulen. An Grundschulen (-0,6 %) und an FreienWaldorfschulen (-0,4 %) sanken dagegen die Einschulungen, während sie anSchularten mit drei Bildungsgängen nahezu auf dem Vorjahresniveau blieben.51 % der zum Schuljahresbeginn 2024/2025 eingeschulten Kinder waren Jungen und49 % Mädchen. Während das Geschlechterverhältnis in Grundschulen (49 % Mädchen),Schularten mit drei Bildungsgängen (51 % Mädchen) und Freien Waldorfschulen (52% Mädchen) weitgehend ausgeglichen war, wurden deutlich mehr Jungen (69 %) alsMädchen in Förderschulen eingeschult.Methodische Hinweise:Zum Schuljahr 2024/25 wurde der Definitionenkatalog zur Schulstatistik derKultusministerkonferenz überarbeitet. Im Zuge dieser Anpassung erfolgte unteranderem die Umbenennung der Schulart "Integrierte Gesamtschule" zur "Schulartmit drei Bildungsgängen". Der Definitionenkatalog zur Schulstatistik 2024 ist imInternetangebot der Kultusministerkonferenz abrufbar.Weitere Informationen:Detaillierte Informationen bietet die Publikation "Schnellmeldungsergebnisse zuEinschulungen - vorläufige Ergebnisse" auf der Themenseite "Schulen" imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes. Einen Gesamtüberblick über dieBildungssituation in Deutschland von der Schule über die Berufsbildung bis zurHochschule bietet die Themenseite "Bildungsindikatoren".Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:Seit dem 5. November 2024 ist die neue Nutzeroberfläche unserer Datenbank alsHauptversion verfügbar und hat damit das Beta-Stadium verlassen. Die neueOberfläche bietet schnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- undAnpassungsmöglichkeiten von Tabellen. Zudem haben sich die Struktur desmaschinenlesbaren Flatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat beiTabellen-Downloads geändert. Detaillierte Informationen dazu sowie weiterewichtige Hinweise zum Release bietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.