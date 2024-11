Optimismus in der Druckindustrie: Wahlzettel und Wachstum im Fokus!

Die Druckindustrie in Deutschland zeigt sich optimistisch hinsichtlich der Bereitstellung von Wahlzetteln für eine mögliche vorgezogene Bundestagswahl. Kirsten Hommelhoff, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Druck und Medien, betont, dass die Druckereien bei rechtzeitiger Bestellung in der Lage sind, die benötigten Wahlzettel schnell zu produzieren. Sie kritisiert jedoch die Bundeswahlleiterin Ruth Brand, die in einem Brief an Kanzler Olaf Scholz auf mögliche Probleme bei der Beschaffung von Papier und der Beauftragung von Druckdienstleistern hingewiesen hatte. Hommelhoff sieht diese Äußerungen als Ablenkung von den eigenen organisatorischen Schwierigkeiten der Wahlbehörde.

Die Bundeswahlleiterin hatte zuvor zur Vorsicht geraten und eine schnelle Neuwahl als riskant eingestuft. In ihrer Kommunikation an den Kanzler wies sie auf die Herausforderungen hin, die mit der Beschaffung von Materialien und der Druckproduktion verbunden sind. Diese Bedenken wurden von der Papierindustrie zurückgewiesen, die ihre Leistungsfähigkeit betont und erklärt, dass ausreichend Papier vorhanden sei.