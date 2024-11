Dividenden-Champion 3M mit 40 Prozent Kurspotenzial?

Die Aktie des US-Mischkonzerns 3M steht vor einem nachhaltigen Wachstumsschub, so die Einschätzung der UBS. Die Bank hat ihre Bewertung von neutral auf kaufen angehoben und das Kursziel von 130 auf 184 US-Dollar hochgestuft – ein Potenzial von über 41 Prozent. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um über 42 Prpzent zugelegt.

Brown legt laut Mehrotra einen starken Fokus auf die Innovation neuer Produkte und die Effizienzsteigerung im Vertrieb durch eine verbesserte Auftragsabwicklung. „Wir sehen das Potenzial, dass der neue CEO bei dem 120 Jahre alten Unternehmen bedeutende Veränderungen bewirkt“, betonte Mehrotra in einer Kundenmitteilung. Die angestrebten Maßnahmen könnten das organische Umsatzwachstum und die operative Marge steigern und so das Ergebnis pro Aktie (EPS) verbessern, was die Aktienbewertung gegenüber dem aktuellen Kursniveau rechtfertigen könnte.

Sollte Brown seine Pläne erfolgreich umsetzen, rechnet Mehrotra mit einem Gewinnwachstum von bis zu 40 Prozent bis 2028. Auch größere Aktienrückkäufe seien denkbar; die UBS schätzt ein Volumen von rund 7,5 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2025 bis 2028. Mehrotra gehört zu den zehn Analysten an der Wall Street, die die 3M-Aktie mit Kaufen oder Starker Kauf bewerten. Das durchschnittliche Kursziel von 144,74 US-Dollar signalisiert aktuell ein Aufwärtspotenzial von rund 11 Prozent .

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 124,4EUR auf Tradegate (14. November 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.





