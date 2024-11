Euro stabilisiert sich: Konjunkturdaten und Inflation im Fokus!

Am Donnerstag zeigte der Euro gegenüber dem US-Dollar eine geringe Bewegung und notierte bei 1,0546 US-Dollar, was dem Niveau des Vorabends entsprach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0629 Dollar festgelegt. In den kommenden Tagen richten sich die Blicke auf wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone, insbesondere auf die Industrieproduktion, die im September voraussichtlich gesunken ist, nachdem im Vormonat ein Anstieg verzeichnet wurde. Zudem bestätigte eine zweite Schätzung der spanischen Verbraucherpreise einen Anstieg der Inflation in Spanien im Oktober, was für die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone eine besorgniserregende Entwicklung darstellt.

Am Nachmittag des gleichen Tages lag der Fokus auf den USA, wo die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Erzeugerpreise für Oktober veröffentlicht wurden. Diese Daten sind entscheidend, da sie die Verbraucherpreise beeinflussen, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den USA hat sich der Abwärtstrend bei der Inflation im Oktober nicht fortgesetzt, was die Teuerungsrate wieder ansteigen ließ.