Fast 60 Prozent wünschen sich Maßnahmen vom Vermieter - jeder Zweite nach Sanierung von Mieterhöhung betroffen

Nürnberg (ots) - Eine repräsentative Umfrage von immowelt zeigt:- Energetische Sanierung gefragt: 59 Prozent der Mieter, bei denen in denletzten 12 Monaten nicht saniert wurde, wünschen sich Maßnahmen vom Vermieter- Senkung der Energiekosten ist häufigster Grund für Sanierungswunsch- 41 Prozent wollen keine energetische Modernisierung ihres Zuhauses - Angst vorMieterhöhung als Hauptgrund- Jeder zweite Mieter, bei dem in den letzten 12 Monaten energetisch saniertwurde, von Mietanstieg betroffenDie Energiekosten haben sich in den vergangenen Jahren zu einer enormenfinanziellen Belastung für Mieter entwickelt. Angesichts steigender Ausgaben fürHeizung und Warmwasser herrscht bei vielen das Bedürfnis nach einerenergetischen Sanierung ihres Zuhauses. So wünschen sich 59,3 Prozent derMieter, bei denen in den letzten 12 Monaten nicht saniert wurde, dass ihrVermieter eine energetische Modernisierung durchführt. Anders als von manchenMietern befürchtet, führt eine energetische Sanierung zudem nicht zwangsläufigzu einer Mieterhöhung: Rund jeder zweite Mieter, bei dem in den vergangenen 12Monaten entsprechende Arbeiten durchgeführt wurden, war im Anschluss von einemMietanstieg betroffen. Dagegen mussten 46,6 Prozent keine Erhöhung ihrer Mieteverkraften. Das zeigt eine aktuelle und für Deutschland repräsentative Umfragevon immowelt."Der starke Anstieg der Energiekosten seit 2022 hat die Mietnebenkosten deutlichin die Höhe getrieben. Viele Mieter hoffen daher auf eine energetische Sanierungdurch den Vermieter", sagt immowelt Geschäftsführer Piet Derriks. "Zwar kann esin Folge von Modernisierungsmaßnahmen zu Mieterhöhungen kommen. Auf der anderenSeite profitieren Mieter jedoch von niedrigeren Energiekosten sowie erhöhtemWohnkomfort."Hohe Energiekosten treiben SanierungswunschHinter dem Sanierungswunsch von Mietern steht vor allem die Hoffnung auf eineEntlastung bei den Energiekosten. Unter denjenigen, die sich eine energetischeSanierung ihres Zuhauses wünschen, geben 88 Prozent die Senkung derEnergiekosten als Grund an. Doch auch die Steigerung des Wohnkomforts spielt fürviele Mieter eine Rolle - 66 Prozent nennen diesen Aspekt als einen Grund fürihr Sanierungsbedürfnis. So sorgt etwa eine bessere Dämmung der Wohnung geradein der kalten Winterzeit oder an heißen Sommertagen für ein angenehmeresRaumklima, während neue Fenster zusätzlich einen besseren Lärmschutz bieten.Deutlich seltener begründen Mieter ihren Sanierungswunsch hingegen mit demKlimaschutz: Die Senkung des CO2-Ausstoßes ist nur für 31,8 Prozententscheidend.Aus welchen Gründen würden Sie sich wünschen, dass Ihr Vermieter die von Ihnen