AliExpress Black Friday verlängert die festliche Shopping-Saison mit Top-Angeboten und Rabatten

Der Black Friday hat sich schnell zu einer neuen Tradition im europäischen Einkaufskalender entwickelt und läutet den Beginn der festlichen Geschenkeshopping-Saison ein. In diesem Jahr planen die Europäer, ihre Liebsten großzügig zu beschenken. Eine neue Studie von AliExpress zeigt, dass mehr als 90 % (91,4 %)[1] der befragten Europäer[2] Geschenke für bis zu 15 Personen kaufen und im Durchschnitt mehr als 50 Euro pro Geschenk ausgeben wollen.

Europäische Trends beim Geschenkekauf für die Feiertage

In Spanien erwartet eine größere Anzahl (95 %)[1] der Spanier, Geschenke für bis 15 Personen zu kaufen. im Vereinigten Königreich sind die Geschenkelisten noch länger sind und 15 %[3] der Briten geben an, dass sie für mehr als 15 Personen einkaufen werden.

Jüngere Generationen planen, für mehr Menschen Geschenke zu kaufen als ältere Generationen[2]. Bei den Europäern der Generation Z ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie für mehr als 15 Personen einkaufen, viermal höher (16 %) als bei den Babyboomern (4 %).

Vergleich der Ausgaben zwischen den Geschlechtern

In der Regel geben Männer in ganz Europa mehr für ein Geschenk aus als Frauen, z. B. in Italien, wo Männer 15 % mehr pro Geschenk ausgeben als Frauen (50 EUR gegenüber 43 EUR). In Polen geben Männer (über 215 PLN) 13 % mehr aus als Frauen (unter 190 PLN), und in Frankreich planen Männer, pro Geschenk 12 % mehr auszugeben als Frauen (62 EUR gegenüber 54 EUR).

