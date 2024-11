Neuer kanadischer Vertriebspartner UNIVELO verkündet exklusiven Vertrieb von AIMA E-Bikes in Kanada

QUEBEC CITY, QC, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- UNIVELO, ein neu gegründetes kanadisches Vertriebsunternehmen, freut sich, seine Partnerschaft mit der AIMA Technology Group bekannt zu geben, einem führenden Innovator in der Elektrofahrzeugbranche, der für die Entwicklung sowie Herstellung von Hochleistungs-Elektromotorrädern, E-Bikes und anderen Mikrofahrzeugen bekannt ist.

Diese Partnerschaft macht UNIVELO zum exklusiven Vertriebspartner von AIMAs innovativem E-Bike-Sortiment in Kanada, welches ausschließlich über Partner-Fahrradhändler erhältlich ist. Philippe Roy von UNIVELO erklärte: „Das Design und die Leistung dieser E-Bikes sind wirklich beeindruckend. Händler in ganz Kanada, die an unserer jüngsten Tour teilgenommen haben, waren durchweg begeistert. Wir glauben, dass unsere Preise wettbewerbsfähig sind und unser Händlerprogramm ist so gestaltet, dass es attraktiv ist, insbesondere in einer Zeit, in der viele Einzelhändler mit schrumpfenden Margen konfrontiert sind und zögern, große Lagerbestände anzulegen."