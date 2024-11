Dax legt zu - Anleger trotz Wall-Street-Pause glücklich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.425,73 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Mit der Abwesenheit der Investoren aus und in den USA aufgrund des Feiertages kam der Deutsche Aktienindex heute außerordentlich gut zurecht und stieg von der Eröffnung bis zum Handelsschluss", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Kursverlauf. "Dabei erreichte er auch wieder das Niveau vom Montag bei rund 19.450 Punkten und könnte zum morgigen Wochen- und Monatsabschluss für einen Befreiungsschlag auf dem Weg in Richtung Allzeithoch und 20.000er Marke sorgen", so Oldenburger.





