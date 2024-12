Ab wann sind sie eine sinnvolle Investition für Unternehmer? (FOTO)

Hannover (ots) - Messen und Events gelten als Magnet für potenzielle Kunden und

Geschäftspartner. Das Ziel ist es, Präsenz zu zeigen, mit der Zielgruppe ins

Gespräch zu kommen, Kontakte zu sammeln, diese nachzuarbeiten und letztendlich

Kunden zu gewinnen. Doch für Unternehmer stellt sich die Frage: Wann lohnt sich

der Aufwand wirklich? Standmiete, Reise- und Hotelkosten, etwaige Kooperationen

mit Speakern und Personaleinsatz summieren sich schließlich schnell. Damit ein

Event tatsächlich ein echter Game-Changer wird, sollte der Nutzen die Kosten

überwiegen.



Um die Kosten verlässlich herauszufinden, reicht es allerdings nicht, nach

seinem Gefühl zu gehen. Empfindungen wie "Die Messe schien ganz gut besucht"

oder "Wir haben ein paar Leads einsammeln können" reichen bei Weitem nicht aus.

Die Kosten müssen exakt kalkuliert werden. Wer diese kaufmännischen Grundlagen

vernachlässigt und auf gut Glück hohe Summen für Messen und Events ausgibt,

schneidet sich selbst ins Fleisch. Nachfolgend erfahren Sie, worauf es bei

Events und Messen ankommt und welche Kosten Unternehmen berücksichtigen müssen.





4 Schritte zur richtigen Kalkulation von Messen und EventsVor allem in der aktuellen wirtschaftlichen Phase ist es für Geschäftsführerwichtig, die eigenen Unternehmenszahlen zu kennen. Das betrifft auch die Präsenzauf Messen, bei denen eine Vielzahl an Kostenfaktoren eine Rolle spielen. ImFokus müssen zahlenbasierte Entscheidungen stehen, wobei Unternehmer sich an denfolgenden Schritten orientieren können:Schritt 1: Ermittlung der Gesamtkosten des EventsDie Gesamtkosten eines Events setzen sich aus verschiedenen Positionen zusammen.Zu den offensichtlichen Ausgaben zählen der Messestand oder ein möglicherSpeaker-Slot, der zusätzliche Kosten verursachen kann. Hinzu kommen dieReisekosten für das Team, die - je nach Transportmittel - etwa 1.000 Eurobetragen können. Für die Übernachtung der Teammitglieder sind bei einemkalkulierten Preis von 200 Euro pro Nacht und fünf Personen ebenfalls rund 1.000Euro anzusetzen. Darüber hinaus fallen Fixkosten für Flyer, Werbematerialien undden Stand an.Oftmals unberücksichtigt bleiben jedoch die kalkulatorischen Kosten: DerGeschäftsführer könnte die Messezeit stattdessen für strategische Aufgaben wieProzessoptimierung oder Vertrieb nutzen und so einen Wert von rund 10.000 Euroschaffen. Auch die Abwesenheit von vier Vertrieblern verursacht einenOpportunitätsverlust, da diese unter normalen Umständen Abschlüsse erzielen