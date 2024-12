Nvidia wird 2025 doppelt so viel wert sein wie Apple, sagt ein Analyst

Der Markt wartet derzeit auf weitere Informationen über den Anstieg der Verkäufe von Nvidias Blackwell-Prozessoren für künstliche Intelligenz. Damit die Nvidia-Aktie weiter steigen kann, muss das Unternehmen das Angebot an KI-Chips erhöhen. Nur so kann die Nachfrage befriedigt und der Absatz gesichert werden, bevor Konkurrenten einen Vorteil daraus ziehen könnten.

"Die unersättliche Nachfrage nach den leistungsstärkeren und dennoch weniger stromhungrigen Blackwell-Chips sorgt dafür, dass Nvidia die Krone als profitabelstes Unternehmen aller Zeiten übernimmt", so John J. Hardy, Chef-Makrostratege der Saxo Bank.

Und weiter: "Nvidia wird die Rekordgewinne von Apple in Höhe von 105 Milliarden US-Dollar im nächsten Jahr mit Leichtigkeit übertreffen, und angesichts des erwarteten schnelleren Wachstums wird sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens fast noch einmal verdoppeln, so dass es doppelt so groß wie Apple wird."

Apple und andere Tech-Giganten würden unterdessen Gewinneinbußen hinnehmen müssen, da sie Geld für Unternehmen wie Nvidia ausgeben, um in diesem KI-Wettrüsten mithalten zu können, so das Saxo-Team.

Die Nvidia-Aktie hat in den vergangenen vier Wochen rund ein Prozent an Wert verloren. Seit Jahresbeginn notieren die Titel aber immer noch 180 Prozent im Plus. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Nvidia-Aktie liegt laut FactSet bei 170,16 US-Dollar. Der Chipgigant wird derzeit mit einem voraussichtlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 33 gehandelt und liegt damit unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 40.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion