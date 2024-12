Amazon Prime-Mitglieder können frische Lebensmittel von Knuspr auf Amazon.de bestellen (FOTO)

München/Frankfurt (ots) - Nach dem Start in Berlin steht das Lebensmittelangebot

von Knuspr ab heute auch Prime-Mitgliedern im Rhein-Main-Gebiet und im Großraum

München zur Verfügung. Kunden können ihren Lebensmitteleinkauf bei Knuspr bequem

über Amazon.de oder die Amazon App erledigen.



Mit der neuen Partnerschaft erhalten Prime-Mitglieder in allen

Knuspr-Liefergebieten Zugang zu einem umfassenden Sortiment mit bis zu 15.000

Produkten. Im Rhein-Main-Gebiet umfasst das Liefergebiet 132 Postleitzahlgebiete

rund um Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Mainz und den Taunus. In München werden

148 Postleitzahlgebiete in und um München, Starnberg, den Ammersee sowie

Augsburg bedient.





