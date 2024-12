Nexus meldet Beauftragung von Vertragspartnern für das Winterbohrprogramm

„Wir freuen uns, dass wir alle Verträge für unser Winterbohrprogramm abschließen konnten“, erklärte Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uran. „Dies stellt einen wichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung des Projekts Cree East dar. Nachdem nunmehr alle Vorbereitungen getroffen sind, sind wir gut aufgestellt, um die Bohrungen zu starten, und streben aussagekräftige Explorationsergebnisse an, die unsere Vision unterstützen, langfristige Werte für unsere Aktionäre zu schaffen und einen Beitrag zur weltweiten Umstellung auf saubere Energie zu leisten.“

Das Projekt Cree East wird als Joint Venture von CanAlaska Uranium Ltd. („CanAlaska“) und Nexus Uranium Corp. betrieben. Nach einem rigorosen Ausschreibungsprozess wurden Verträge für alle Bohrungen und die damit verbundenen Standorttätigkeiten vergeben. Die Verträge sehen Skalierbarkeit und Flexibilität vor, damit auf der Basis der Explorationsergebnisse Anpassungen vorgenommen werden können. Insbesondere wurde der Vertrag für Bohrdienstleistungen an Athabasca Catering Limited Partnership und Cyr Drilling International Ltd. vergeben. Die Mobilisierung wird voraussichtlich in den kommenden Wochen erfolgen, wobei die Bohrungen Anfang Januar 2025 starten sollen.

Über Cyr Drilling International Ltd.

Cyr Drilling International Ltd. ist ein Branchenführer mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Auftragsbohrungen mit Diamantbohrer und geotechnische Services. Cyr Drilling mit Sitz in Sunnyside, Manitoba, verfügt über nahezu 250 Verträge / Projekte sowohl national als auch international und bohrte über 1,5 Millionen Meter mit unterschiedlichen Umgebungsbedingungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Expertise, seine Sicherheitsstandards und seine Zuverlässigkeit bei der Durchführung komplexer und technischer Bohrprogramme.