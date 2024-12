Präsentation neuester Materialien und Lösungen, einschließlich Weltpremieren

TOKIO, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ – AGC Inc., ein in Tokio ansässiger, weltweit führender Hersteller von Glas, Chemikalien und anderen High-Tech-Materialien, wird auf der CES 2025, einer der größten Technologiemessen der Welt, die vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas, USA, stattfindet, ausstellen.

Unter dem Motto „Behind Every Breakthrough" (Hinter jedem Durchbruch) wird die AGC Group innovative Materialien und Lösungen in drei Bereichen vorstellen: „Next-Gen Mobility" (Mobilität der nächsten Generation), „Next-Gen Semiconductor" (Halbleiter der nächsten Generation) und „Next-Gen Energy" (Energie der nächsten Generation). Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem die Group an der CES teilnimmt.