Euwax Trends

1. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MG0R3N)

Rheinmetall hat einen Auftrag aus Tschechien für die Lieferung von 14 Kampfpanzer Leopard 2A4 erhalten. Dieser umfasst auch ein umfangreiches Munitions- und Logistikpaket, mit einem Auftragswert von rund 161 Millionen Euro netto. Die Panzer, die bis Ende 2026 ausgeliefert werden sollen, stammen hauptsächlich aus ehemaligen schweizerischen Beständen und werden generalüberholt. An der Börse reagiert die Aktie der Düsseldorfer heute mit einem Anstieg von 0,7 % auf 627 Euro. Ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall wird an der Euwax rege gehandelt. 2. Call-Optionsschein auf Coinbase (WKN JB9749)

Nach den kürzlichen Rekordständen am Kryptomarkt kam es zu Gewinnmitnahmen, die auch die Coinbase-Aktie belasteten und diese Woche zu einem Rückgang um bis zu 15 % führten. In der Vorwoche erreichte die Aktie ein neues Rekordhoch bei knapp 350 US-Dollar. Derzeit stabilisieren sich die Papiere der Krypto-Börse und verzeichneten gestern einen Anstieg um 3,8 % auf 313,81 US-Dollar. Stuttgarter Anleger kaufen überwiegend einen Call-Optionsschein auf Coinbase. 3. Knock-out-Call auf Fraport (WKN UD378G)

Der Flughafen Frankfurt hat im November nur ein geringfügiges Wachstum des Passagieraufkommens verzeichnet. Laut Fraport nutzten 4,6 Millionen Passagiere den Flughafen für ihre Reisen. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 1 %, liegt jedoch noch 8,4 % unter den Vor-Corona-Zahlen. Das Cargo-Volumen erhöhte sich um 2,4 % auf 178.355 Tonnen, während die Flugbewegungen um 1,4 % auf 34.828 sanken. Im November lag das Gesamtpassagieraufkommen der von Fraport gemanagten Flughäfen bei 10,4 Millionen und damit 4,2 % höher als im Vorjahr. Die Fraport-Aktien steigen heute um 1 % auf 52,20 Euro. Knock-out-Anleger kaufen überwiegend einen Call auf Fraport.

Euwax Sentiment



Vor der am Nachmittag anstehenden EZB-Leitzinsentscheidung zeigen sich die Anleger zurückhaltend. Der DAX notiert bei 20.400 Punkten stabil. Marktbeobachter erwarten von den Euro-Wärungshütern eine Zinssenkung um 0,25 %. Der Euwax Sentiment zeigt mit +9 Punkten eine leicht positive Anlegerstimmung an.

