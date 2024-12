MicroStrategy hat 15.350 Bitcoins gekauft!

Es war der sechste Montag in Folge, an dem das Unternehmen Bitcoin-Käufe angekündigt hat. Die Käufe folgen auf die Ankündigung der Nasdaq vom Freitag, dass MicroStrategy nächste Woche in den Nasdaq 100 Index aufgenommen wird.

Mit der Wertsteigerung der Aktie ist auch eine extreme Volatilität einhergegangen – eine Eigenschaft, die angesichts der wahrscheinlichen Gewichtung zu Turbulenzen beim Referenzwert selbst führen könnte.

"Die Aufnahme von MicroStrategy bietet die Möglichkeit einer wirklich erhöhten Volatilität. Es ist nicht nur der volatilste der Newcomer, sondern es handelt sich im Wesentlichen um eine gehebelte Wette auf Bitcoin", kommentiert Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers, die Aufnahme der Aktie in den Nasdaq 100.

Und weiter: "Dann bedenke, dass Bitcoin stark mit dem Nasdaq 100 korreliert ist, allerdings mit höherer Volatilität."

Die Aufnahme in den Index am 23. Dezember wird laut James Seyffart, Analyst bei Bloomberg Intelligence, voraussichtlich Aktienkäufe im Wert von mindestens 2,1 Milliarden US-Dollar mit über 200 börsengehandelten Produkten nach dem Nasdaq 100 befeuern.

Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich in diesem Jahr mehr als versechsfacht. MicroStrategy strebt an, in den nächsten drei Jahren durch Aktienverkäufe am Markt und Angebote von Wandelanleihen 42 Milliarden US-Dollar aufzubringen, die für den Kauf weiterer Bitcoins verwendet werden sollen. Das Unternehmen besitzt derzeit 439.000 Bitcoin im Wert von etwa 46 Milliarden US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

