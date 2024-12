LVMH und Co: Luxusmarken setzen vermehrt auf Kryptowährungen

Kürzlich kündigte das französische Kaufhaus Printemps eine Partnerschaft mit Binance und dem Fintech Lyzi an, um als erstes europäisches Kaufhaus Bitcoin und Ethereum in Frankreich zu akzeptieren. "Wir haben bereits Anfragen von weiteren Luxusmarken erhalten. Das Interesse ist geweckt", sagte David Princay, Präsident von Binance France, gegenüber Reuters.

Weitere Beispiele sind der Luxusgüterhersteller S.T. Dupont, der in zwei Pariser Geschäften Kryptowährungen einführen will, und das Kreuzfahrtunternehmen Virgin Voyages, das eine Bitcoin-Zahlungsoption für seine Jahreskarte im Wert von 120.000 US-Dollar eingeführt hat.

Risiken und Potenziale

Die kommende Trump-Regierung, die eine freundlichere Regulierung verspricht, könnte noch währende Hindernisse verringern. S&P-Analysten weisen zudem darauf hin, dass Blockchain-Innovationen die Stabilität von Kryptowährungen fördern könnten.

Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Die Krypto-Integration bleibt für viele Unternehmen jedoch eher symbolisch. Händler wandeln die Zahlungen häufig sofort in Fiat-Währungen wie Euro oder US-Dollar um, um das Risiko von Kursschwankungen zu minimieren.

"Die Einführung neuer Technologien ist entscheidend, um jüngere und asiatische Kunden zu erreichen", sagte Gregory Boutte, Chief Client and Digital Officer von Kering.

Marken wie Gucci bieten in den USA bereits seit 2022 den Kauf ihrer Produkte in zehn Kryptowährungen an. Balenciaga hat ein Krypto-Wallet-Etui für die Hardware von Ledger auf den Markt gebracht, während Printemps plant, seinen Krypto-Zahlungsservice auf New York auszuweiten.

Fazit

Während die Krypto-Adaption im Luxusbereich noch in den Anfängen steckt, zeichnet sich ab, dass sie eine wichtige Rolle bei der Gewinnung neuer Kundenschichten spielen könnte – gerade in Zeiten wachsender wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





6 Richtige für 2025 Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!