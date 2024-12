Bleibt Europa auf dem Beifahrersitz?

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mainz (ots) - Im Juni 2022 besiegelte das EU-Parlament das Aus für Neuwagen mitVerbrennungsmotoren ab 2035 - ein zentraler Schritt auf dem Weg zur angestrebtenKlimaneutralität bis 2050. Immerhin verursachen Pkw 15 Prozent der gesamtenTreibhausgasemissionen in Europa. Der Übergang zur Elektromobilität bedeuteteinen tiefgreifenden Wandel für die europäische Automobilindustrie, dieangesichts der wachsenden Dominanz Chinas ins Hintertreffen geraten ist. DieseVorherrschaft hat China unter anderem mit Hilfe staatlicher Subventionen überPreis-Dumping herbeigeführt. Als Reaktion auf die Maßnahmen Chinas hat dieEuropäische Union Einfuhrzölle auf chinesische Fahrzeuge verhängt. Eine Analysedes Kreditversicherers Coface wirft einen Blick auf den europäischenE-Auto-Markt.Die europäische Automobilindustrie trägt 7 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt derEU bei und stellt eine der letzten wichtigen industriellen Säulen des Kontinentsdar. Die Herausforderung in Europa besteht darin, die Automobilbrancheumzustellen, eigene batteriebetriebene Fahrzeuge zu produzieren und gleichzeitigdie selbst gesteckten Ziele zur CO2-Neutralität zu erreichen. Kein leichtesUnterfangen. "Wenn die EU ihre E-Auto-Flotte ausbauen will, braucht sie einegeeignete Ladeinfrastruktur. Bis 2030 sollen für 30 Millionen Elektroautos 3,5Millionen Ladestationen installiert werden. Auf Basis der aktuellen Ausbauratewürde das noch über 12 Jahre dauern. In Deutschland wären es etwas mehr als 8Jahre, um das Infrastrukturnetz entsprechend aufzubauen", erklärtCoface-Volkswirtin Christiane von Berg.Absatz muss bis 2035 jährlich um 14 Prozent steigenIn der ersten Jahreshälfte 2024 rangierten Elektroautos mit einem Anteil vonlediglich 12,5 Prozent des gesamten Fahrzeugabsatzes in der EU nur an vierterStelle, obwohl dies einen beachtlichen Anstieg von über 30 Prozent zum Vorjahrbedeutete. Bei einem erwarteten Wachstum des gesamten Pkw-Absatzes von 2 bis 3Prozent bis zum Jahr 2035 würde das Erreichen des EU-Ziels - also der100-prozentige Absatz von Elektrofahrzeugen - eine jährliche Wachstumsrate von14 Prozent erfordern. Das derzeitige Wachstumstempo gibt Anlass zur Hoffnung,dass dieses Ziel in greifbare Nähe gerückt sein könnte. Allerdings hinkt dieeuropäische Produktion derzeit hinterher, sodass ein Großteil desVerkaufsanstiegs im Jahr 2023 auf den Anstieg der Importe chinesischer E-Autoszurückzuführen ist.EU hat Mühe, ihre Ziele zu erreichenDer hohe Anteil chinesischer Importe verdeutlicht die Schwierigkeiten der EU,ihre Produktionsziele bei Elektroautos zu erreichen. UnzureichendeIndustriekapazitäten, insbesondere im Bergbau zur Gewinnung der Rohstoffe und in