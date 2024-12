Renault im Fokus: Fusion zwischen Nissan und Honda könnte Chancen bieten!

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen, nachdem Medienberichte über eine mögliche Fusion zwischen Nissan und Honda aufgetaucht sind. Analyst David Lesne betont in seiner Studie, dass Renault in der Vergangenheit bereits angekündigt hat, seine Beteiligung an Nissan reduzieren zu wollen. Sollte die Fusion tatsächlich zustande kommen, sieht Lesne keine Probleme für Renault, Anteile an einen strategischen Partner oder Honda zu verkaufen.

Im Gegensatz dazu hat das Analysehaus Jefferies die Einstufung für Renault auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro beibehalten. Analyst Philippe Houchois hebt in seiner Analyse die potenziell positiven Auswirkungen einer Fusion zwischen Nissan und Honda hervor. Er argumentiert, dass Renault durch den Verkauf seiner Nissan-Anteile zu einem höheren Preis profitieren könnte, was die Liquidität der Nissan-Aktie erhöhen würde. Zudem könnte Renault durch eine reduzierte Beteiligung an dem neuen, größeren japanischen Automobilhersteller von Synergien und höheren Erträgen profitieren. Ein Tausch der Anteile zwischen Renault und Nissan würde für Renault einen Aktienrückkauf von 15 Prozent ermöglichen, ohne dass dafür Bargeld benötigt wird.