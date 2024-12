Palantir: UBS warnt vor Bewertungsfalle und erheblichen Kurskorrekturen!

Das Programm wird die Reichweite der Plattform auf weitere Einsatzleiter in der Armee ausweiten, zusätzlich zu den bisher unterstützten mehr als 100.000 Nutzern, so Palantir.

Palantir hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass es einen Vertrag mit der US-Armee im Wert von bis zu 618,9 Millionen US-Dollar verlängert hat. Die neue Vereinbarung soll die Daten in der gesamten Armee nutzbar machen. Das Softwareunternehmen plant, der Armee weiterhin Daten und Unterstützung im Bereich der künstlichen Intelligenz anzubieten, wie es dies bereits seit 2018 tut.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!

Die Vereinbarung habe voraussichtlich einen Wert von etwa 400,8 Millionen US-Dollar für bis zu vier Jahre, wobei eine Gesamtobergrenze von 618,9 Millionen US-Dollar zur Verfügung stehe.

UBS warnt vor erheblichen Kurskorrekturen

Die UBS hat die Aktie von Palantir am Donnerstag mit "neutral" bewertet und ein Kursziel von 80 US-Dollar festgelegt. Während die Analysten die fundamentalen Stärken und die herausragende Positionierung des Unternehmens im Bereich der Künstlichen Intelligenz loben, bleibe die hohe Bewertung der Aktie ein zentraler Hinderungsgrund für eine Kaufempfehlung.

Palantir wird von der Schweizer Großbank als einer der führenden Akteure im KI-gestützten Datenmanagement betrachtet. Die Lösungen des Unternehmens genießen hohe Kundenzufriedenheit, insbesondere in puncto Leistungsfähigkeit und Integration. Branchen wie Verteidigung, Gesundheit und Finanzdienstleistungen bieten erhebliche Wachstumschancen, da der Bedarf an datengetriebenen KI-Lösungen weiter zunimmt.

Tipp aus der Redaktion: Ob stabiler Dividenden-Lieferant, Tech-Pionier oder spekulative Wette im Krypto-Bereich – wir haben die Märkte für Sie ausgiebig durchforstet und präsentieren Ihnen 6 Unternehmen, die große Chancen auf außergewöhnliche Kurssteigerungen besitzen. Hier sind, speziell für Sie, Ihre "6 Richtigen" für 2025.

Die UBS sieht zudem für die Jahre 2025 und 2026 ein starkes Wachstumspotenzial, das über den aktuellen Marktkonsenserwartungen liegt. Trotz dieser positiven Grundlagen hebt UBS die Bewertung der Aktie als problematisch hervor.

Auf Basis der Schätzungen für 2025 wird Palantir mit dem 49-Fachen des Umsatzes und dem 124-Fachen des freien Cashflows gehandelt. Diese hohen Multiplikatoren machen es laut UBS schwierig, die aktuellen Kurse zu rechtfertigen, und erhöhen das Risiko für Anleger, sollte das Wachstum hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Selbst kleinere Verfehlungen könnten demnach zu erheblichen Kurskorrekturen führen. Diese Bewertungsproblematik stehe im Gegensatz zur starken Marktposition des Unternehmens. Ein weiteres Risiko sieht die UBS in der Abhängigkeit von Großkunden, insbesondere US-Regierungsaufträgen, die einen wesentlichen Teil des Umsatzes ausmachen. Zudem agiere Palantir in einem wettbewerbsintensiven und dynamischen Marktumfeld, in dem andere Akteure ebenfalls um Marktanteile kämpfen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 70,15EUR auf Tradegate (19. Dezember 2024, 13:10 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 77,06 $ , was eine Steigerung von +4,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

6 Richtige für 2025 Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!