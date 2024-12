Antaisolar veröffentlicht seinen ersten ESG-Bericht und unterstreicht damit sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung

XIAMEN, China, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Antaisolar, Experte für digitale intelligente PV-Montagesystemlösungen, hat offiziell seinen ersten Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (Environmental, Social and Governance, ESG) veröffentlicht und damit einen wichtigen Schritt in seinem Engagement für eine nachhaltige Entwicklung getan. Der Bericht beschreibt Antaisolars ESG-Vision, Errungenschaften und künftige Ziele. Im Mittelpunkt steht die neu vorgestellte Strategie „RAISE" für nachhaltige Entwicklung, die sich nahtlos in den Slogan „RAISE a Green World" (etwa: eine umweltfreundliche Welt schaffen) einfügt.

Die RAISE-Strategie stützt sich auf fünf zentrale Säulen: Robustheit, Fortschritt, Einbeziehung, Symbiose und Engagement