Die Antwort auf zu hohe Bewertungen: Diese 3 Dividendentitel!

Zudem will 3M unrentable Produktlinien einstellen, um die Cashflow-Generierung zu verbessern. Mit der Abspaltung des Gesundheitsgeschäfts hat das Management die Gelegenheit, sich stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Diese Maßnahmen könnten das Unternehmen laut The Motley Fool langfristig auf Wachstumskurs bringen.

Essential Utilities: Stabilität durch regulierte Märkte

Essential Utilities, ein führender Wasserversorger, bietet eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent und hat seine Ausschüttungen in den letzten 33 Jahren kontinuierlich gesteigert. Das Unternehmen operiert fast ausschließlich in regulierten Märkten, was für stabile Einnahmen sorgt.

Analysten erwarten ein jährliches Gewinnwachstum von bis zu 7 Prozent zwischen den Jahren 2025 und 2027. Mit einer Bewertung von 12,4-mal dem operativen Cashflow, deutlich unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 17, bietet die Aktie derzeit laut The Motley Fool eine günstige Einstiegsmöglichkeit.

Equinor: Dividenden und nachhaltige Energieinvestitionen

Equinor, der norwegische Energieriese, ist für Dividendenjäger besonders interessant. Das Unternehmen zahlt eine reguläre Dividende, die einer Rendite von 5,5 Prozent entspricht, und hat in den vergangenen Jahren Sonderdividenden sowie Aktienrückkäufe durchgeführt. Bis 2025 plant Equinor, 8 bis 10 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzuführen.

Das Unternehmen investiert zudem stark in Offshore-Windenergie und erneuerbare Energien, was langfristig zur Erreichung der CO2-Reduktionsziele beitragen soll. Trotz eines Abschwungs in der Windkraftbranche bleibt Equinor dank seiner ausgewogenen Energieportfolios und soliden Bilanz gut positioniert.

Fazit: Chancen in verschiedenen Sektoren

Mit 3M, Essential Utilities und Equinor bieten diese drei Aktien unterschiedliche Chancen – von einem Turnaround im Industriebereich über Stabilität im Versorgungssektor bis hin zu Dividenden und nachhaltiger Energie im Energiesektor. Anleger, die auf eine ausgewogene Mischung aus Dividendenrendite und Wachstumspotenzial setzen möchten, könnten von diesen Titeln profitieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion