Dax fällt in Richtung 20.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag in seinem jüngsten Abwärtstrend der 20.000-Punkte-Marke genähert. Wegen einer Mixtur aus Zoll-, Zins- und Inflationssorgen verlor der deutsche Leitindex am Nachmittag ein halbes Prozent auf 20.113 Punkte. Im Tagestief allerdings war der Puffer zu dieser runden Marke schon viel deutlicher bis auf 25 Punkte geschmolzen.

Für den MDax ging es am Montag noch stärker um 1,29 Prozent auf 25.044 Punkte bergab, sodass sich seine relative Schwäche aus dem Vorjahr im Vergleich zum Dax fortsetzt. Während der Leitindex in diesem Jahr mit gut einem Prozent im Plus bleibt, hat der MDax 2025 bisher mehr als zwei Prozent verloren. Auf Eurozonen-Ebene fiel am Montag auch der EuroStoxx 50 um 0,7 Prozent. Auch an den US-Börsen zeichneten sich am Montag fallende Kurse ab.