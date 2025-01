ENIM TECHNOLOGIES UND DIE ROYAL CANADIAN MINT ERFORSCHEN DIE INTEGRATION VON UMWELTVERTRÄGLICHEN METALLEN AUS ELEKTRONISCHEM ABFALL IN DEN BETRIEB DER MÜNZANSTALT

MONTREAL, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Enim Technologies Inc. ("enim"), ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Aufwertung von Edelmetallen und kritischen strategischen Mineralien aus veralteten elektronischen Geräten spezialisiert hat, und die Royal Canadian Mint (die "Münzanstalt"), eine der weltweit führenden Edelmetallraffinerien, die für ihr Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit bekannt ist, freuen sich, bekannt zu geben, dass sie Bereiche der Zusammenarbeit erkunden, die für beide Seiten von Vorteil sind. Zu den Bereichen, die untersucht werden, gehört die Möglichkeit, die von enim aufgewerteten Metalle - einschließlich Gold, Silber und Kupfer - in die künftige Münzproduktion der Münzanstalt einzubeziehen, sowie der Austausch von Fachwissen in verwandten strategischen Bereichen.

"Die Sondierung von Kooperationsmöglichkeiten mit der Münzanstalt ist ein Meilenstein in unserer Mission, Elektronikschrott in umweltverträgliche Produkte umzuwandeln. Die Aufnahme von Gesprächen mit einer so angesehenen Institution wie der Münzanstalt bestätigt für enim, dass die zirkuläre Aufwertung einige der nachhaltigsten und wertvollsten Metalle auf dem Markt liefern kann", sagte Simon Racicot-Daignault, Präsident und CEO von enim. "Wir bei enim glauben, dass dies ein produktiver Schritt ist, um unser Ziel zu erreichen, einen neuen Standard für widerstandsfähigere und umweltfreundliche Lieferketten zu setzen."

"Seit mehr als einem Jahrhundert betreibt die Münze eine der weltweit führenden Raffinerien, die innovative Produkte von höchster Qualität und unvergleichlicher Reinheit liefert. Als Goldraffinerie mit hohem Volumen hat sich die Münze verpflichtet, nachhaltig zu arbeiten und neue und innovative Wege zu finden, um die Umweltverantwortung zu maximieren. Die Beschaffung von Metallen, die durch den städtischen Bergbau zurückgewonnen werden, ergänzt unsere Fähigkeit, dies zu tun, und stellt für die Münzanstalt eine interessante Möglichkeit dar, sich an der Kreislaufwirtschaft zu beteiligen", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Während enim wichtige Schritte unternimmt, um seine innovative Technologie weiterzuentwickeln und den vollen Wert von Elektronikschrott zu erschließen, freuen wir uns darauf, die Möglichkeit zu erkunden, eine neue Quelle von Metallen anzuzapfen, die verantwortungsvoll auf kanadischem Boden zurückgewonnen werden."