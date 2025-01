9 von 10 deutschen Krankenhäusern kapitulieren beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung (FOTO)

Hamburg (ots) - Knapp 90 % der deutschen Kliniken geben an, in Sachen

Nachhaltigkeitsberichterstattung noch ganz am Anfang zu stehen - zentraler

Kritikpunkt ist der hohe finanzielle und personelle Aufwand für die

Berichterstattung. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Studie der BDO

AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI).



Die deutschen Krankenhäuser stehen vor vielfältigen Herausforderungen, die

sowohl politischer als auch regulatorischer Natur sind - hinzu kommt der

anhaltende Fachkräftemangel, der durch die hohe Arbeitsbelastung und

unzureichende Vergütung noch verstärkt wird. In dieser Situation empfinden die

Krankenhäuser die aufkommende Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung durch

die CSRD als zusätzliche Belastung.





"Die deutschen Krankenhäuser stehen in den vergangenen Monaten und Jahren unterstetig steigendem Druck", betont Dr. Karl Blum, Vorstand des DKI. "Politischstehen sie vor der Herausforderung, sich an die ständig wechselndenRahmenbedingungen und Vorgaben anzupassen, dazu kommen die allgemeinewirtschaftliche Lage, Sorgen um auskömmliche Finanzierung und personelleBesetzung. In dieser Situation macht die Nachhaltigkeitsberichterstattung nunzusätzlich Sorgen."Entsprechend stufen Kliniken die auf sie zukommende Pflicht ein. Nach ihrerEinschätzung bindet die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht nur umfassendepersonelle und finanzielle Ressourcen, sondern ist bei der aktuellenwirtschaftlichen Lage schlicht kaum zu leisten. Daneben wird befürchtet, dassdie tatsächliche Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeitbürokratischen Pflichten zum Opfer fällt, die keinen tatsächlichen Nutzen fürdie Häuser bringen. Mit einer Umsetzung der CSRD würde der Großteil derdeutschen Kliniken erstmalig berichtspflichtig werden und die knapp 90 % derKliniken, die noch nie einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt haben, müsstenhandeln.Einige der weiteren Kernergebnisse der Studie:- Nur 11% der deutschen Krankenhäuser haben bislang einen Nachhaltigkeitsberichterstellt, 70% haben bislang gar nicht über Nachhaltigkeitsaktivitäteninformiert.- Über 70% der Kliniken sehen sich in Punkto Nachhaltigkeitsmanagement alsgänzlich am Anfang stehen oder stufen sich selbst als Starter ein.- Sogar 89 % der Häuser stufen sich im Bereich derNachhaltigkeitsberichterstattung entsprechend ein."Die Ergebnisse der Studie zeigen, welche enormen Sorgen hier in derKrankenhauslandschaft zu dem Thema bestehen", sagt Prof. Dr. Volker Penter,Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei BDO. "Die Kliniken können diesesohne externe Unterstützung kaum bewältigen, diese wiederum belastet ihreBudgets. Zusätzlich erschwert wird jegliche seriöse Planung in dieser Hinsicht,durch die noch nicht erfolgte Umsetzung der CSRD in deutsches Recht, die mitBlick auf die bundespolitische Lage auch weiter unklar ist. In dieser Situationbrauchen Kliniken dringend Planungssicherheit."An der 2024 durchgeführten und nun ausgewerteten Befragung beteiligten sichbundesweit 333 Krankenhäuser mit einer Größe ab 100 Betten. Unterschiede imRücklauf nach der Krankenhausträgerschaft wurden durch eine entsprechendeGewichtung ausgeglichen. Nach Maßgabe dieser Gewichtung sind die Ergebnisserepräsentativ für die Grundgesamtheit. Die gesamte Studie mit allen Ergebnissenist kostenfrei verfügbar unter bdo.de/kh-studie-24(https://www.bdo.de/kh-studie-2024) .BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft:BDO zählt mit über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 28 Standorten zuden führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnaheDienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowieAdvisory Services in Deutschland. Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft istGründungsmitglied des internationalen BDO Netzwerks (1963), das mit knapp120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 166 Ländern vertreten ist.Deutsches Krankenhausinstitut DKI:Das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) ist führend in den Bereichen Forschungund Qualifikation im Krankenhaus- und Gesundheitswesen tätig. Den Schwerpunktder Forschungstätigkeiten des DKI bildet Auftragsforschung für Ministerien,Verbände, Krankenhäuser und sonstige Institutionen des Gesundheitswesens. Trägerdes DKI sind die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), der Verband derleitenden Krankenhausärztinnen -ärzte Deutschlands (VIK) und der Verband derKrankenhausdirektoren Deutschlands (VKD).