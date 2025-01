JA Solar unterzeichnet 1,25-GW-Modulvertrag mit CEEC zur Belieferung des größten PV-Speicherprojekts Afrikas

BEIJING, 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Am 14. Januar, dem Eröffnungstag des World Future Energy Summit 2025 (WFES 2025) in Abu Dhabi, unterzeichnete JA Solar einen Vertrag über die Beschaffung von 1,25 GW-Modulen mit der China Energy Engineering Corporation (CEEC). Die Vereinbarung macht JA Solar zum exklusiven Lieferanten von hocheffizienten N-Typ-Photovoltaikmodulen für das von AMEA Power entwickelte und von CEEC gebaute Abydos Phase II 1GW+600MWh PV-Speicherprojekt, das größte seiner Art in Afrika.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen zahlreiche wichtige Interessenvertreter des Projekts teil, darunter Hussain Al Nowais, Vorsitzender von AMEA Power, Mahabir Sharma, technischer Leiter von AMEA Power, Aqueel Bohra, IT-Leiter von AMEA Power, Shupeng Su, Präsident von CEEC Egypt International, und Tony Zhu, Präsident von Photovoltaic and Energy Storage BG bei JA Solar. Sicheng Yang, stellvertretender Geschäftsführer von CEEC Zhejiang Thermal Power Construction Co. Ltd. und der Vertriebsleiter von JA Solar für die Region Naher Osten, unterzeichneten die Vereinbarung im Namen ihrer jeweiligen Unternehmen.