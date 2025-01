Traumergebnis: Netflix mit höchstem Abo-Zuwachs in der Geschichte

Die Einnahmen stiegen um 16 Prozent auf 10,2 Milliarden US-Dollar, den größten Anstieg seit Ende 2021. Für das Jahr 2025 prognostiziert das Unternehmen nun einen Umsatz von bis zu 44,5 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, mit einer Betriebsmarge von 29 Prozent.

Diese Zahlen reflektieren nicht nur die erfolgreiche Preisstrategie in Kernmärkten, sondern auch die Einführung und Erweiterung des werbefinanzierten Plans. Das Unternehmen erhöht nun in einem ersten Schritt die Preise für seinen werbefinanzierten Tarif in den USA, in Kanada, Portugal und Argentinien von 6,99 US-Dollar auf 7,99 US-Dollar. Der werbefreie Standard-Tarif kostet nun 17,99 US-Dollar statt 15,49 US-Dollar, während der Premium-Tarif um 2 Dollar auf 24,99 US-Dollar steigt. Nutzer, die ein weiteres Mitglied hinzufügen möchten, zahlen nun 8,99 US-Dollar, eine Erhöhung um 1 US-Dollar.

Netflix hat zudem bekanntgegeben, dass es keine Abonnentenzahlen mehr melden wird, nachdem ein erheblicher Anstieg durch das Vorgehen gegen das Teilen von Passwörtern verzeichnet wurde. Diese Entscheidung folgt auf das Erreichen des besten Jahres in der Geschichte des Unternehmens in Bezug auf die Kundengewinnung, mit einem Nettozuwachs von 41 Millionen neuen Kunden.

Das Unternehmen führt den Erfolg auf eine Mischung aus Programmangeboten zurück, darunter der Film "Carry-On" und die zweite Staffel von "Squid Game", die bisher erfolgreichste Serie des Unternehmens. Besonders hervorzuheben ist jedoch das Boxmatch zwischen Jake Paul und Mike Tyson, das eine rekordverdächtige Zahl an Neuanmeldungen an einem einzigen Tag brachte.

Nach der Einführung von Live-Programmen, die bisher nur einen kleinen Teil der Gesamtsendezeit und der Content-Kosten ausmachen, sieht Netflix großes Potenzial in der Eventisierung solcher Angebote. Diese Strategie soll insbesondere die Werbeeinnahmen steigern, da Werbung während großer Live-Events wie Fußballspielen und Wrestling an alle Abonnenten ausgestrahlt wird, nicht nur an jene im günstigeren werbefinanzierten Tarif.

Die Aktie von Netflix stieg nach der Ankündigung der Ergebnisse um bis zu 15 Prozent und erreichte einen neuen Allzeithoch, falls dieser Kurs im regulären Handel am Mittwoch gehalten wird.

Dieser positive Ausblick für 2025, zusammen mit der starken Leistung im vierten Quartal, könnte dazu beitragen, dass Netflix trotz eines kurzen Abschwungs vor einigen Jahren nun eine Rekordentwicklung verzeichnet, während viele seiner Konkurrenten in Hollywood mit Kostensenkungen zu kämpfen haben und Schwierigkeiten beim Wachstum erleben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

