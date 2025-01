BYD-Aktie: Diese Marke muss jetzt fallen!

Dabei ließen sich die Anlegerinnen und Anleger auch von den wiederholten Zolldrohungen des seit Montag amtierenden US-Präsidenten Trump aus der Ruhe bringen. Der wiederum berichtete sogar von einem "guten" Telefonat mit Präsident Xi Jinping, was für etwas Erleichterung und steigende Kurse bei China-Aktien sorgte.

Für die Anteile des chinesischen E-Fahrzeugherstellers BYD ist das neue Börsenjahr bislang verhalten, aber nicht unproduktiv verlaufen. Nachdem das Unternehmen zum Auftaktsauftakt mit einem neuen Auslieferungsrekord überzeugen konnte , trotzte die Aktie dem Abverkauf des Hongkonger Leitindex Hang Seng und blickt aktuell auf ein Plus von 3 Prozent zurück.

BYD-Aktie an wichtiger Hürde angelangt

Damit konnte BYD nach einer Korrektur Ende Dezember seinen übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufnehmen und ist nun an einer charttechnisch markanten Hürde angekommen. Kann diese gemeistert werden, winkt ein Anstieg in Richtung des 52-Wochen-Hochs. Wie die Chancen dafür jetzt stehen, soll ein Blick auf den Chart klären.

Gleich zwei Kaufsignale in wenigen Tagen

Seit dem Erreichen eines Tiefs bei 180 Hongkong-Dollar (HKD, umgerechnet rund 20 Euro) vor knapp einem Jahr befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend. Das Kursgeschehen fand lange innerhalb eines Trendkanals mit einer Breite von etwa 20 HKD statt. Dieser konnte aber nicht verteidigt werden, nachdem es zu einer zwischenzeitlichen Übertreibung nach oben gekommen war.

Das Ende dieser Übertreibung mündete einen Abwärtstrend, der nach dem zuvor starken Anstieg als Bullenflagge interpretiert werden kann. Solche gelten als Trendfortsetzungssignale, wenn es zu einem Ausbruch nach oben kommt. Das ist in dieser Woche der Fall gewesen: Die Aktie hat nicht die Abwärtstrendlinie, sondern damit auch die 50-Tage-Linie überwinden können. Das sind gleich zwei prozyklische Kaufsignale.

Jetzt sind die Käufer gefordert ...

Bei 280 HKD ist es jedoch zu einem kleinen Abpraller gekommen. Bei diesem Kurs liegt nun ein Widerstand, der zwingend überwunden werden muss, um die W-Formation und damit den bei 250 HKD entstandenen Doppelboden zu vollenden. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Anstieg in Richtung 320 HKD zu rechnen.

Außerdem bestünde so die Chance, den zwischenzeitlich aufgegeben Aufwärtstrendkanal wieder zu erreichen und diesen für einen Anstieg über das bisherige 52-Wochen-Hoch hinaus zu nutzen. Neben den beiden bereits erwähnten Kaufsignalen sprechen für dieses Szenario auch die technischen Indikatoren.

... an Unterstützung für diese fehlt es nicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) handelt in einem Aufwärtstrend. Diesen konnte er auch entgegen der Trendrichtung der Aktie verteidigen, was für bullishe Divergenzen gesorgt hat. Mit gegenwärtig 61 Zählern signalisiert er Stärke und Rückenwind für die Aktie.

Das gilt auch für den Trendstärkeindikator MACD. Der konnte mithilfe des Kursanstieges in den vergangenen Tagen wieder über die Nulllinie klettern, was einen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt. Außerdem liegt er über der Signallinie, womit der Weg zu einer Trendbeschleunigung frei ist. Auch hier ist es vorab zu bullishen Divergenzen gekommen, was ein starkes Indiz für eine erfolgreiche Trendwende ist.

Fazit: Gute Chancen für Anstieg in Richtung 320 HKD!

Im Chart von BYD lassen sich einige Anzeichen dafür finden, dass die jüngste Korrektur vorüber ist. Zwar müssen die Bullen für weitere Entspannung noch den Widerstand bei 280 HKD (34,50 Euro) knacken. Die Chancen hierfür stehen mit Blick auf den Ausbruch aus der Bullenflagge sowie der technischen Indikation gut.

Der kurz- und mittelfristige Ausblick für die Aktie würde sich erst unterhalb von 260 HKD wieder eintrüben. In diesem Fall könnte erneut die Unterstützung bei 250 HKD beziehungsweise die 200-Tage-Linie getestet werden. Der Verkauf von Aktien wäre erst darunter angebracht, während Kurse darüber zum Einsammeln einladen. Prozyklisch gekauft kann bereits jetzt werden.

Wer es noch eindeutiger will, sollte einen nachhaltigen Ausbruch (also mindestens auf Tageskursbasis) über 280 HKD abwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion