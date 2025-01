wo User zu "Hitlergruß?": "Wir wissen doch alle, dass Elon nicht ganz dicht ist"

Tesla Inc. Gründer Elon Musk ist für exaltierte Auftritte und polarisierende Äußerungen bekannt. Bei seiner Ansprache zur Amtseinführung von US-Präsident Trump hat er jedoch den Vogel abgeschossen, als er zur Untermauerung seiner Ausführungen die rechte Hand in einer Geste, die nicht wenige Zuschauer an einen Hitlergruß erinnerte, hochriss. Daraufhin wurde weltweit diskutiert, ob es sich bei besagter Geste um einen Nazigruß, einen römischen Gruß, ein "Asperger-Tick" oder vielleicht um etwas ganz anderes gehandelt haben könnte.

Wie gewöhnlich hat die wO-Community ihre eigenen Auffassungen zu politischen Themen und auch dieser Fall ist keine Ausname. Hier einige Einschätzungen zu Elon Musks gewagter Geste aus dem Tesla-Thread:

Xwin: "Glaub Musk hat gerade gezeigt, wofür die Marke Tesla politisch steht. Man man man ... wie tief kann man sinken. Imagemässig sind jetzt echt alle Dämme gebrochen. Bin mal gespannt wie sich der Gebrauchtwagenmarkt die Tage entwickelt."

EinLebenOhneMops: "Bisher hat er ja Alice Weidel und Georgia Meloni hoffiert, jetzt hat Elolf Musk eine deutliche Einladung an Björn Höcke ausgestreckt. Der schwierige Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge (überholte Batterien etc.) ist für Tesla in Europa jetzt jedenfalls komplett gestorben."

Approx74: "So grüßt man also heutzutage seine Fans und stärkt gleichzeitig das Markenimage von Tesla. Wenn reiche Party-Schnösel auf Sylt diese Geste machen, isses wieder nicht richtig. Ja was denn nun?"

H2OAllergiker: "Diese deutschen Massenmedien kotzen mich sowas von an. Hitlergruß? ich seh keinen, ich sehe, Up to the Space..."

Mietzekatze71: "Interessanter Versuch...Ein Video an der richtigen Stelle eingefroren...

und als Foto präsentiert...Das können Sie auch mit einem "Speerwerfer" machen..."

darauf EinLebenOhneMops: "Auch im Video ist die Bewegung typisch zackig und völlig unmotiviert. Herrlich, das jetzt als Speerwerfer-Geste zu bagatellisieren. Dafür muss man den Elolf schon sehr lieben."

Approx74: "Auch als Video wird kein Speerwerfer draus.

https://web.de/magazine/politik/us-politik/elon-musk-schocki…

Vielleicht setzen die anwesenden Fangirls mal für einen Moment die rosa Tesla Brille ab, und tauschen Musk durch einen beliebigen deutschen Politiker, der diese Geste machen würde. Shorter-Verzweiflung? Was für eine Kindergarten-Argumentation. Vor wenigen Jahren wurde hier noch von den Tesla-Fans versucht, die Kritiker in die "Rechte Ecke" zu verorten. Heute wird ein Nazi-Gruß als Speerwurf verteidigt."

Kursrutschi: Wir wissen doch alle, dass Elon nicht ganz dicht ist. Er macht des öfteren unkontrolliert wirre Verrenkungen auf der Bühne wenn er gut aufgelegt ist. Das hat aber nichts zu bedeuten. Die Leute fanden jedenfalls seine Moves fazinierend. 🤡"

walker333: "Elon Musk wollte halt einfach seine deutschen AfD Freunde grüssen - und diese gleichzeitig zu Tesla Elektroautos bekehren..."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community