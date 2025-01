OKX hat als erste globale Börse die MiCA-Vorabgenehmigung erhalten und wird mehr als 400 Millionen Europäern regulierte Kryptoprodukte anbieten

Im Rahmen der Lizenz erhalten europäische Kunden Zugang zu den lokalisierten Krypto-Produkten und -Dienstleistungen von OKX, einschließlich OTC-Handel, Spothandel oder Bot-Handel für mehr als 240 Kryptowährungs-Token bei mehr als 260 Handelspaaren

Die Plattform wird an die Sprachen in der Region angepasst – den Kunden werden Beträge in der jeweiligen Landeswährung angezeigt und Kundensupport in der jeweiligen Landessprache geboten

VALLETTA, Malta, 24. Januar 2025 /PRNewswire/ -- OKX, ein führendes globales Blockchain-Technologieunternehmen, hat als erste Börse für virtuelle Finanzanlagen (VFA) eine Vorabgenehmigung gemäß der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) erhalten. Nach Erhalt einer vollständigen MiCA-Lizenz wird das Unternehmen über seinen maltesischen Hub für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mehr als 400 Millionen Europäern lokalisierte Krypto-Dienstleistungen anbieten.

Im Rahmen der Lizenz werden die Kunden in der Region Zugriff auf regulierte Kryptobörsenprodukte von OKX haben, einschließlich OTC-Handel, Spothandel und Bot-Handel für mehr als 240 Kryptowährungs-Token in mehr als 260 Handelspaaren sowie mehr als 60 Euro-basierten Handelspaaren. Die OKX-Website und die mobile App werden in der gesamten Region an die jeweiligen Landessprachen angepasst, Beträge in der jeweiligen Landeswährung anzeigen und einen Kundensupport in der jeweiligen Landessprache bieten.

Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von OKX für die Bereitstellung sicherer, transparenter und innovativer Lösungen und sorgt dafür, dass die Kunden von einer vertrauenswürdigen und gesetzeskonformen Plattform in der rasant evolvierenden europäischen Kryptolandschaft profitieren.

OKX strebt den Erhalt einer vollständige MiCA-Lizenz an und plant die Übertragung dieser Lizenz auf alle 30 EWR-Mitgliedstaaten. Das Passporting ist ein Merkmal des MiCA-Gesetzes und gestattet Unternehmen, die in einem EU-Land registriert und zugelassen sind, ihre Dienstleistungen in einem anderen EU-Land unter einem einheitlichen regulatorischen Framework anzubieten. Diese Erweiterung vereinfacht den Handel und die Investition in digitale Vermögenswerte für Europäer im gesamten EWR-Raum.