DeepL erweitert API um LLM der nächsten Generation und Schreibassistenten

„Die Erweiterung der DeepL API um LLM–gestützte Übersetzungen der nächsten Generation und fortschrittliche Funktionen für das Verfassen von Inhalten ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Mit diesem Schritt möchten wir Unternehmen auf der ganzen Welt weiterhin dabei unterstützen, Sprachbarrieren zu überwinden und dadurch ihr Wachstum in neuen Märkten zu beschleunigen", so Sebastian Enderlein, CTO von DeepL. „Die API ist aufgrund ihrer Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit eine der gefragtesten Lösungen von DeepL. Sie eignet sich ideal für Unternehmen, die die Qualität und Effizienz ihrer sprachbezogenen Prozesse durch Automatisierung steigern möchten. Mit der DeepL API können Unternehmen unsere KI–Sprachtechnologie direkt in ihre eigenen internen und externen Anwendungen wie E–Mail-Systeme, E–Commerce-Plattformen und vieles mehr integrieren und so eine Vielzahl von Herausforderungen bewältigen: von Sprachbarrieren über die Lokalisierung von Inhalten bis hin zur Verbesserung der geschäftlichen Kommunikation. Zudem entspricht die API den strengen und speziell auf Unternehmen zugeschnittenen Sicherheitsstandards, für die wir bekannt sind, sodass sensible Daten stets geschützt bleiben."

