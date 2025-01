Weit gefallen

Obwohl das Unternehmen in den letzten Quartalen die Erwartungen leicht übertreffen konnte, gelang dem Kursverlauf bislang nicht die Trendwende. So sorgen niedrige Preise für sinkende Margen. Anleger hoffen nun auf eine Erholung der Nachfrage, was dann auch dem Kursverlauf unter die Arme greifen sollte. Aus technischer Sicht ist der Titel nach der Talfahrt der letzten Monate mittlerweile klar überverkauft und damit anfällig für eine technische Gegenreaktion. Diese könnte vom aktuellen Kursniveau aus starten. So zeigte sich die Region um 3,50 Euro bereits 2019 und 2020 als massive Unterstützung, von welcher aus entsprechende Gegenreaktionen gestartet waren. Sollte dies auch aktuell der Fall sein, könnte der Kurs damit seinen nächsten Widerstand suchen. Dabei wäre ein kurzfristiger Anstieg bis in die Region um 5,00 Euro durchaus denkbar. Im Falle eines Rücksetzers unter den Bereich um 3,50 Euro ist hingegen von einer Fortsetzung der Talfahrt auszugehen, weshalb sich für eine speklulative Long-Position eine Absicherung knapp unterhalb dieser Zone anbietet.

Die Turbulenzen um das chinesische KI-Startup trafen zum Wochenauftakt auch die Aktie von Hochtief. Nach dem Einbruch vom Wochenauftakt befindet sich der Kurs aktuell in einer Orientierungsphase. Dabei ergeben sich zwei Szenarien: 1. Der Aktie gelingt der Anstieg über 138 Euro. In diesem Fall dürfte die aktuelle Widerstandszone um 147 Euro erneut in Angriff genommen werden. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und das mittelfristige Kursziel liegt am bisherigen Allzeithoch, welches 2017 bei rund 174 Euro markiert wurde. 2. Sollte der Kurs in den kommenden Tagen hingegen unter 131,50 Euro fallen, eröffnet sich weiteres Korrekturpotenzial. In diesem Fall sollte die nächste Unterstützung um 117,50 Euro rasch in Angriff genommen werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position auf aktuellem Niveau eröffnen (Limit 3,75 Euro, Stopp unter 3,49 Euro. Kursziel bei 5,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SGL Carbon (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ919H Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,08 - 1,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 2,7135 Euro Basiswert: SGL Carbon KO-Schwelle: 2,7135 Euro akt. Kurs Basiswert: 3,78 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,30 Euro Hebel: 3,08 Kurschance: https://www.dzbank-wertpapiere.de/product/detail/index/lastSearch/%2Fp ...

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9ZXR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,05- 1,07 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4,8384 Euro Basiswert: SGL Carbon KO-Schwelle: 4,8384 Euro akt. Kurs Basiswert: 3,78 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,18 Kurschance: https://www.dzbank-wertpapiere.de/product/detail/index/lastSearch/%2Fp ...

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: