Christian Henke (IG): "Von Ende Juli bis September herrscht an der Börse die Sommerflaute"

Während die Temperaturen auf Rekordwerte klettern, geht es auch für den Dax immer wieder auf Höchststände. Kommt jetzt die Ferienzeit - auch für Aktien? "Wenn wir uns das historisch in den letzten 30 Jahren anschauen, ist es wirklich so, dass die meisten Anleger lieber in den Urlaub fahren. Ab Ende Juli beginnt an der Börse die Sommerflaute. Die hält über den August an bis September und dann können wir uns über eine Herbst-Rally unterhalten", sagt Christian Henke. Im IG Trading Talk analysiert der Senior Marktanalyst den Dax, Daimler ("Juni/ August schlechte Monate") und die Deutsche Bank ("im November gefragt") im Detail.