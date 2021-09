Max Wienke (XTB): Ausblick für Aktien, Bitcoin und Gold - wie könnte 2021 weiterlaufen?

Nach dem Börsencrash 2020 haben sich die globalen Märkte sehr schnell wieder erholt und tendieren auf Rekordständen. Wie könnte es in den restlichen Monaten 2021 für Aktien, Bitcoin und Gold weitergehen? “Alle sind weiterhin bullisch - weitere Rekordstände könnten aber wegen der Delta-Variante, Inflation und Fed-Politik schwierig werden. Lassen solche Sorgen aber nach, könnte das für mehr Bewegung sorgen”, sagt Max Wienke. Und wie sieht es bei Bitcoin und Gold aus? “Wir haben eine neutrale bis bärische Tendenz bei Gold. Wir müssen jetzt aber deutlich über die Marke von 1.800 US-Dollar ausbrechen. Und beim Bitcoin gehe ich davon aus, dass wir Annäherungsversuche in Richtung des Allzeithochs sehen”, so der Marktanalyst im XTB Market Talk. Alle Details im Interview von Manuel Koch und auf https://www.xtb.com 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/