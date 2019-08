Gegenüber der wallstreet:online-Redaktion gaben Fondsmanager exklusiv für unsere Leser ihre Einschätzung ab, was kurz-, mittel- und langfristig mit dem Geld auf der hohen Kante passieren könnte und welche Strategien für Sparer zielführend sein könnten.

Auch kleine Beträge sollten sinnvoll angelegt werden

Für Marius Hoerner, Direktor von Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung, ist die Richtung für Sparer klar vorgeben: "Also wenn Sie mich fragen, das klassische Sparen wird für viele, sehr viele Jahre keine Freude machen und zu einer unkontrollierten Geldvernichtung werden. Aber glücklicherweise gibt es ja Alternativen".

Zu diesen Möglichkeiten gehörten Unternehmensanleihen von Firmen, die der deutsche Sparer verstehen könne - also weniger General Electric sondern mehr nach dem deutschen Mittelstand schauen: "Der deutsche Mittelstand bietet gute Alternativen und hier bietet es sich für den Anleger an, in einen breit diversifizierten, reinen Anleihen-Fonds auf z. B. den deutschen Mittelstand oder in einem Anleihe-Fonds mit konservativ beigemischter Aktienquote zu investieren", so Hoerner. Sein wichtigster Tipp: "Was man nicht versteht, kauft man nicht". Zukünftig würden Anleger, seien es auch eher kleinere Beträge, an Aktien oder schwankungsreduzierten Strategie-Fonds auf Aktien nicht vorbeikommen, meint der Experte.