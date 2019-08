Innerhalb der etwas lustlosen Handelsspanne aus den letzten Monaten zwischen 176,99 und 255,07 US-Dollar hat sich zuletzt wieder ein kleinerer Abwärtstrend eingestellt. Dieser führte die Tesla-Aktie zurück in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements, wo sich nun ein potenzieller Doppelboden abzeichnet und für Aufschwung sorgen könnte. Zwar steckt Tesla noch immer in einem kurzfristigen Abwärtstrend fest, dieser könnte sich aber noch als bullischer Keil (abwärts gerichtet) entpuppen und entsprechend dynamisches Aufwärtspotenzial freisetzen. Damit dürfte auch die gegen Ende Juli gerissene Kurslücke endgültig geschlossen werden und womöglich das Wertpapier wieder auf frische Verlaufs aufwärts drücken.

Kaufsignal abwarten

Solange der aktuelle Abwärtstrend ungebrochen bleibt und die Aktie unterhalb von 230,08 US-Dollar notiert, ist kein Anlass für ein Long-Investment gegeben. Erst darüber dürfte ein Kursanstieg zunächst an die Julizwischenhochs von 246,68 US-Dollar gelingen, darüber könnte es sogar zu einem Test der Kursmarke von 266,07 US-Dollar kommen. Für diesen Weg können schon einmal entsprechende Long-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC2GRJ beim Broker aufgegeben werden. Sollte Tesla hingegen unter 211 US-Dollar abrutschen, kämen sofortige Abgaben auf rund 200 US-Dollar infrage. Im Zuge dessen könnte es aber noch einmal zurück an die Jahrestiefs bei 167,99 US-Dollar abwärts gehen. An dieser Stelle würde die Aktie die Chance auf eine erneute Stabilisierung und möglichen Doppelboden erhalten.