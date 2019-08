Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle war Haupttreiber der Fusion mit Praxair. Er kalkulierte, dass der fusionierte Konzern besser für den prognostizierten Konjunkturabschwung aufgestellt ist. Die Fusion war in Deutschland zwar heftig umstritten, die Finanzmärkte goutierten jedoch die Milliardenfusion. In den vergangenen Monaten entwickelte sich der Konzern damit besser als Air Liquideuide, die als die Nummer zwei am Markt gilt.

Seit der im Oktober 2018 abgeschlossenen Fusion entwickelt sich der Linde-Kurs in einem stetigen Aufwärtstrend nach oben, wobei der Rückgang des Gesamtmarktes in dieser Periode den Aktienkurs kaum drücken konnte. Weiters wirkt sich auch ein seit 1. Mai 2019 ins Leben gerufene Aktienrückkaufprogramm positiv auf den Kurs aus. Die Linde-Aktien konnte sich im Zeitraum Anfang Mai bis Ende Juli von der Benchmark Dax abheben. Die Angst vor einer Rezession in weiten Teilen der Weltwirtschaft und ein Prozessrisiko im Zusammenhang mit dem Squeeze-Out mancher Kleinanleger überlagern die positiv aufgenommenen Quartalszahlen und sorgen schließlich auch bei Linde für eine negative Kursperformance. Der Kurs verlor ausgehend vom all time high seit dem 24. Juli diesen Jahres gute 12 % an Wert und konnte sich nicht mehr von den Verlusten im Dax abkoppeln. Mit September folgt auch eine höhere Wahrscheinlichkeit für saisonal bedingte Volatilitätszunahme. Der nächste Tweet ist im Begriffe, um die Ecke zu kommen, was den Test der Unterstützungen von 160 Euro und von 151 Euro bedingen könnte. Die kursbelastenden Argumente überwiegen und führen zu einer Shortstrategie.