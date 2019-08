Wer "grün" investieren will, der steht vor großen Herausforderungen, denn Begriffe wie ESG-Investitionen, Impact Investing, Social Responsible Investing (SRI) oder auch Value Based Investing dürfen keine Fremdwörter sein. Und dann kommt noch hinzu, dass sich viele Unternehmen Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, aber kaum über die Mindeststandards hinaus agieren.

Umwelt- und Klimarisiken können Unternehmensbilanzen und Firmenwerte substanziell belasten, so Matthias Dürr, Aktienanalyst bei der DZ-Bank. Daraus ergibt sich ein erhebliches Risiko für Anleger. Die wallstreet:online-Redaktion hat exklusiv für ihre Leser mit Kapitalmarktexperten nach Orientierungspunkten für "Greta-Investments" geschaut: Hier die vier wichtigsten Tipps.

Auswahl: Wie findet jeder Stockpicker "Greta-Investments"?

Es gibt mittlerweile zahlreiche Gütesiegel und Zertifikate, die Unternehmen als nachhaltig einstufen. Für Anleger besonders wichtig sind die ESG-Kriterien - bzw. das ESG-Rating. "Investoren können beispielsweise auf Unternehmen setzen, die diesen [Kriterien] in besonders hohem Maße Rechnung tragen", so Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Im Gespräch mit der wallstreet:online-Redaktion sagte Stephan, dass sein Bankhaus die Einbeziehung dieser Kriterien für sinnvoll erachtet. "Bei der Beurteilung anhand von ESG-Merkmalen fließen Aspekte ein, die für ein nachhaltiges und stabiles Unternehmenswachstum förderlich sind – selbst wenn dafür Investitionen anfallen, welche kurzfristig die Erträge belasten", so Stephan.

Quellen: Wo stecken Gewinne und Renditen?

Die Anlagestrategen sind sich einig darüber, dass der Energiesektor und die Automobilbranche im Zentrum zukünftiger Renditebringer stehen, denn sie gehören zu den bislang größten Klimakillern und haben somit das größte Einsparpotenzial. Über den Bereich regenerative Energien sagte Chris-Oliver Schickentanz, Chef-Anlagestratege Commerzbank AG: "Hier sehen wir in den kommenden Jahren immense Wachstumsraten, da das Pariser Klimaabkommen in vielen Ländern zu erheblichen Zusatzinvestitionen geführt hat. Besondere Chancen bieten sich bei Konzernen, die Stromtrassen und/oder Stromspeicher produzieren bzw. die regenerative Anlagen betreiben".